Lionel Messi va en busca de una nueva final con Inter Miami

Lionel Messi debuta este miércoles en la semifinal de la US Open Cup, el torneo más antiguo del fútbol de Estados Unidos, cuando visite con Inter Miami a FC Cincinnati, con el objetivo de disputar una nueva final tras el éxito en la Leagues Cup.



El partido se disputará desde las 20 de la Argentina en el estadio TQL de la ciudad de Cincinnati, en el estadio de Ohio, y será transmitido por TyC Sports.



La otra semifinal la jugarán desde las 22:30 Houston Dynamo y Real Salt Lake.



La final del torneo más antiguo de fútbol de Estados Unidos -la primera edición se jugó en 1914- será el 27 de septiembre.



Si Inter Miami avanza y el ganador de la otra llave es Houston Dynamo, el equipo de Messi será local en su estadio de Fort Lauderdale, mientras que si pasa Real Salt Lake jugará la final como visitante en el estadio del estadio de Utah.



La copa lleva el nombre de Lamar Hunt, un empresario estadounidense que quedó en la historia por ser el creador del "Super Bowl" de fútbol americano.



Tras conquistar el primer título de la joven historia de Inter Miami con la Leagues Cup que le ganó a Nashville en una dramática definición por penales, Messi intentará guiar a Inter Miami a una nueva final.



El capitán del seleccionado argentino revolucionó el fútbol de Estados Unidos en un mes y con el reciente trofeo alcanzó la histórica marca de 44 títulos en su carrera.



A los 36 años, el mejor jugador del Mundial de Qatar 2022 fue el goleador de la Leagues Cup con diez tantos en siete partidos.



Messi liderará al equipo de Gerardo "Tata" Martino en uno de los partidos más difíciles de esta nueva etapa ya que visitará al actual líder de la Conferencia Este de la MLS.



Cincinnati, equipo que cuenta con los argentinos Luciano Acosta (ex Boca Juniors y Estudiantes) y Álvaro Barreal (ex Vélez Sarsfield), perdió el domingo (3-0 ante Columbus Crew, de visitante) en el reinicio de la MLS después del receso por la Leagues Cup pero se mantiene en lo más alto de la tabla con 51 puntos en 24 partidos, a 33 de ventaja sobre Inter Miami (tiene dos encuentros menos).



"Muchos entrenadores y equipos se enfocaron en cómo detener a uno de los mejores jugadores de este deporte. Ese será nuestro reto. Yo vi como Nashville lo defendió de buena manera pero en un momento Messi hizo una jugada increíble, marcó el gol y punto ¿Qué más puedes hacer?", analizó el DT de Cincinnati, Pat Noonan, en declaraciones al medio CBS Sports.



El club franquicia del estadio de Ohio debutó en la MLS en 2019 (un año antes que Inter Miami) y también irá por su primera final de US Open Cup.



Antes de la llegada de Messi, el camino de Inter Miami en este torneo comenzó a fines de abril con una agónica clasificación por penales ante Miami FC, de la segunda división de Estados Unidos.



Luego, el equipo que todavía dirigía el inglés Phil Neville eliminó, a principios de mayo, a Charleston Battery, otro equipo del ascenso.



En octavos de final se enfrentó por primera vez a un rival de la MLS, Nashville, el mismo de la final del pasado sábado, y fue triunfo 2-1 con goles de los argentinos Franco Negri y Nicolás Stefanelli, quienes actualmente se recuperan de sendas lesiones.



El 7 de junio afrontó los cuartos de final contra otro equipo de segunda división, Birmingham, y bajo la conducción del argentino Javier Morales, ex DT interino y actual integrante del cuerpo técnico de Martino, se impuso por 1-0 con otro gol de Stefanelli, quien llegó al club en enero para reforzar la delantera tras el retiro de Gonzalo Higuaín a fines de 2022.