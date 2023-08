Elecciones 2023: de cuánto es la multa por no votar

Por ley, el voto es obligatorio para todos aquellos que figuren en el Padrón Electoral y tengan entre 18 y 70 años de edad, mientras que, es opcional para los que tengan 16, 17 y sean mayores de 70 años y figuren en el padrón. Es por eso que detallaremos a continuación a que tipo de sanciones podrían estar expuestos los que no voten y tengan la obligación de hacerlo y de cuánto se trata la multa.

¿Cuáles son las penas por no votar?

En el caso de estar dentro del grupo, de acuerdo a la edad, que tiene la obligación de votar y no justificas tu ausencia en los comicios ante la Justicia Nacional Electoral, tendrás que abonar una multa económica y, además, serás ingresarás al Registro de Infractores. Por otro lado, vale destacar que a la multa económica se le suma otra sanción: no podrás ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante 3 años desde el día de los comicios.

¿De cuánto es la multa?

El Artículo 125 de la Constitución Nacional indica que en el caso de no votar "se impondrá una multa de $ 50 a $500 al elector mayor de 18 y menor de 70 años que dejaré de emitir su voto y no justifique ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección". Además, aquel que no pague la multa, no podrá realizar trámites en organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un año. Las multas son las siguientes:

Si no tiene infracciones previas sin regularizar: $ 50.

Si tiene 1 infracción previa sin regularizar: $ 100.

Si tiene 2 infracciones previas sin regularizar: $ 200.

Si tiene 3 infracciones previas sin regularizar: $ 400.

Si tiene 4 o más infracciones previas sin regularizar: $ 500.

¿Cómo consultar si tengo multas pendientes por no votar?

Para saber si el ciudadano tiene infracciones pendientes y desea consultarlo, tienen que ingresar al Registro de Infractores al deber de votar que se encuentra en la web de la Cámara Nacional Electoral. Una vez allí, tendrás que ingresar tu número de documento, género y distrito electoral.