Votó el 66 por ciento del padrón nacional y hubo muchas demoras en la ciudad de Buenos Aires

Después de una jornada electoral que se desarrolló sin inconvenientes en la mayoría de los distritos, a las 18 cerraron los comicios en todo el país, con la salvedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se prolongaba el acto eleccionario como consecuencia de los inconvenientes registrados con la implementación del nuevo voto electrónico.



En las escuelas porteñas se encuentra una importante cantidad de votantes que aguardan cumplir con su obligación de votar, por lo que la elección se extendió hasta las 19.30 en el distrito, según lo determinó la jueza federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Servini



La magistrada dispuso que se podrá seguir votando hasta las 19.30 en los establecimientos capitalinos en los que las filas lleguen hasta la calle, según informaron fuentes judiciales.



En aquellos lugares habilitados para votar donde no queden electores esperando fuera del establecimiento, se cerraron las puertas a las 18 y los comicios continuarán hasta que todos hubieran terminado de sufragar.



Se trata de una decisión tomada a partir de las demoras generadas en la ciudad de Buenos Aires producto de la concurrencia de dos sistemas para votar: para los cargos nacionales se utiliza la tradicional boleta de papel y para lo locales la boleta electrónica.



Las escuelas donde se seguirá votando hasta las 19.30 son el colegio Raíces, en Gavilán 4455; el Instituto San Isidro Labrador, en la Avenida San isidro 4700; y la escuela número 2 maestro Eduardo Luis Vicente, en Larrazábal.



Minutos después del cierre de los comicios, el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello, celebró que los números de participación "han sido bastante auspiciosos" aunque no hay un "número exacto" todavía y destacó que "el sistema democrático es el mejor que se ha inventado para resolver nuestros conflictos".



"Los números han sido bastante auspiciosos, así que queremos agradecer a todos los argentinos que fueron a emitir su voto, a 40 años de la recuperación de la democracia. A pesar de que todavía hay cuestiones que pueden generar bronca y desanimo, la única forma de solucionarlo es participando y no resignándonos a no emitir nuestro voto", expresó Vitobello en conferencia de prensa luego del cierre de los comicios.



Vitobello se refería a la información difundida por la la Cámara Nacional Electoral, sobre la participación del 66 por ciento del padrón nacional hasta las 18.



Más allá de estos últimos datos, la Cámara Nacional Electoral informó que aún restan electores que aguardan su turno y que continuarán votando pasado el horario de cierre.