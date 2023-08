Weiss Ackerley recibió al precandidato a diputado nacional José Núñez

Este miércoles por la mañana, el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Miguel Weiss Ackerley recibió al actual diputado nacional -y candidato a renovar su banca-, José Núñez en la esquina de 7 de Marzo y Libertad.

En diálogo con los medios, el actual concejal de nuestra ciudad expresó que junto al funcionario "venimos trabajando hace mucho tiempo" y "sé que va a ser un nexo importante para que podamos conseguir mucha ayuda del gobierno nacional para Santo Tomé".

A su turno, Núñez manifestó que "es un gusto venir a Santo Tomé a acompañar a estos dirigentes que son los que nosotros queremos que vayan asumiendo responsabilidades y que puedan resolver problemas históricos que gobierno tras gobierno no se han hecho cargo" y agregó: "Esperamos poder dar respuesta a grandes problemas que enfrenta la Argentina y la provincia de Santa Fe".

Sobre sus inicios, el legislador sostuvo que "me metí en política después del paro agropecuario porque quiero ser parte de uno más de los argentinos que quieran transformar la Argentina para que no nos pase lo que nos pasa hoy, que nuestros hijos se nos van afuera porque acá no tienen ni seguridad ni futuro".

"Espero estar a la altura de las circunstancias como lo he estado siempre, pero siempre he estado con un perfil bajo. Pero cada vez que me llamó un dirigente, cada vez que me llamó un empresario a pedirme para resolver un problema, lo escuché, lo resolví en la mayoría de los casos y cuando no pude le dije, mirá, no se puede, no se puede, pero siempre le di respuesta", remarcó.

"La gente nos pide a gritos en cada recorrida, en cada visita, que terminemos con esto y lo vamos a hacer, pero siempre y cuando ustedes no nos aflojen porque los que trabajan por el mal, están las 24 horas trabajando haciendo las cosas mal y los que hacemos las cosas bien queremos relajarnos un poquito, ir a un rato al club, comer un asado como vive una persona de bien y bueno, ahora nos tenemos que poner alerta porque lo que está en riesgo en la Argentina es muy profundo y es muy grave", sentenció.

Por último, destacó que "Patricia la ministra del gobierno de Cambiemos -que lideraba el expresidente Mauricio Macri- más federal de todos los ministros de ese tiempo".