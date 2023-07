Facundo Farías jugará con Messi en el Inter Miami

Fuente: Diario Olé

Entre el calor de Miami y el frío de Santa Fe, los mensajes de voz, los mails y los papeles van y vienen. Sí y todo eso de debe a que Facundo Farías será nuevo jugador del Inter Miami, que ahora tiene a Lionel Messi como la gran estrella del equipo.

Ya hay acuerdo entre las partes: Inter Miami, Colón y la representación del jugador. De hecho, en estos momentos se está finiquitando los detalles en las instalaciones del club estadounidense, donde se encuentra Agustín Jiménez, agente de Farías, y parte de la comisión directiva del cuadro que maneja David Beckham.

Si bien restan acordar mínimas aristas contractuales, la joya de Colón vestirá la camiseta del Inter Miami por una cifra que oscila los 5.5 millones de dólares más otros 2 millones en objetivos a cumplir. Es decir, la operación se cierra por unos 7,5 millones de dólares. Por otro lado, el Sabalero dispondrá además del 20% de una futura venta.

La caja de Colón

Este traspaso significará un gran incremento monetario a las arcas de la institución, dado que recibirá USD 5.500.000 al instante y el resto en objetivos a cumplir. No obstante, dichas metas no serían complejas para Facundo Farías, ya que se basarían en partidos jugados y clasificación a copas. Algo que teniendo a Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Josef Martínez y de yapa, una de las mejores apariciones del fútbol argentinos en los últimos años, no parece ser un escollo complicado.

Otra de las cuestiones que resta definirse es si se iría en el transcurso de la semana entrante o al finalizar el campeonato (tres fechas). Es decir que a pesar de que faltan detalles mínimos, el clima interno en el Negro de Santa Fe es de satisfacción por la labor en las negociaciones.