Larreta pidió bajar el tono de la interna con Bullrich: “No podemos estar criticándonos entre nosotros”

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta defendió a los economistas de la alianza opositora tras las críticas del ministro de Economía, Sergio Massa, y afirmó que ninguno de los dirigentes del espacio "jamás haría nada en contra de la Argentina".

"No es cierto. Nadie nuestro jamás haría nada en contra de la Argentina. El problema no es lo que eventualmente diría un economista o no, sino el 6% de inflación, que es un escándalo", sostuvo el jefe de Gobierno porteño. Y agregó: "Buscan mirar para otro lado para sacarle el foco al problema. La inflación está matando a todos".

De esta manera, el referente del PRO se refirió a los dichos del precandidato presidencial de Unión por la Patria, quien acusó a economistas opositores de sabotear las negociaciones con el FMI. En ese sentido, dijo que dirigentes de Juntos por el Cambio tuvieron contactos con técnicos del organismo de crédito multilateral para recomendar que "no le den nada" al Gobierno porque "esto tiene que estallar".

Asimismo, Rodríguez Larreta subrayó que "la única manera de ganarle al kirchnerismo es juntos" y criticó la "política de las agresiones".

En diálogo con Radio Rivadavia, el referente del PRO advirtió que los niveles de inflación son "una catástrofe".

"Este Gobierno fracasó y los números lo vuelven a mostrar. Es de los índices de inflación más altos de mundo", completó.

Respecto a la decisión de Franco Rinaldi de bajarse de la lista porteña que lidera el precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad Jorge Macri, el postulante presidencial manifestó: "Estoy totalmente en desacuerdo y repudio los dichos de Rinaldi. Repudio cualquier atisbo de discriminación. Está bien que haya renunciado. Ya no está más en la lista, no representa más a Juntos por el Cambio".

Rodríguez Larreta también se refirió a la interna de Juntos por el Cambio en Santa Fe, que se dirimirá el próximo domingo, y ratificó su respaldo al postulante a gobernador Maximiliano Pullaro.

"Valoro mucho la experiencia, la trayectoria, el trabajo que tiene hecho Maxi Pullaro en Seguridad. Lo que importan son los resultados, más que el discurso, las palabras", señaló.

Además, rechazó las acusaciones que hizo la también precandidata en Santa Fe Carolina Losada, quien vinculó a Pullaro con el narcotráfico: "No creo en la política de las acusaciones. La Justicia no ha dicho nada respecto de él. No hay ninguna causa, dato, condena, nada".