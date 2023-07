Comenzó la Copa Santa Fe Provincia Deportiva de básquetbol masculino

La Copa Santa Fe Provincia Deportiva de básquetbol masculino comenzó este miércoles en la ciudad de San Javier con la victoria de Huracán frente a Banco Provincial, por 79 a 66, en el marco de la Zona A.

El certamen, auspiciado por el Gobierno de Santa Fe, cuenta con la participación de 24 equipos de las 8 asociaciones de la Federación Santafesina en la fase de grupos, y en las próximas instancias se sumarán los clubes que juegan Ligas nacionales.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, destacó “la importancia de la competición a nivel provincial, reforzando el apoyo que se genera desde el gobierno provincial, debido a la importancia que año tras año conlleva un torneo tan importante como es la Copa Santa Fe, y mas cuando se suman disciplinas y se involucran nuevos actores”.

Por otra parte, la secretaria de Deportes, Florencia Molinero, explicó que "ya dieron inicio las copas de vóley, fútbol y ahora fue el turno del básquet, pronto darán comienzo hockey y rugby, sumando un total de 5 disciplinas en ambas ramas, con la participación de más de 200 clubes de toda la provincia, en un trabajo conjunto con las asociaciones, federaciones, ligas y uniones de cada deporte" y agregó que "Santa Fe es el semillero del deporte argentino y estas propuestas fortalecen y potencian su desarrollo".

La primera fecha del certamen provincial continuará este viernes, a las 21:30, con los partidos entre Atlético Ceres Unión frente a Independiente de Rafaela, Ben Hur de Rafaela vs Racing de San Cristóbal, Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. Ceci de Gálvez, Atlético María Juana vs. El Tala de Rosario, Centenario de Gálvez vs. Unión de Santo Tomé, Atalaya de Rosario vs. Atlético Sastre, Alumni de Casilda vs San Martín de Carlos Pellegrini, Americano de Carlos Pellegrini vs. Regatas de Coronda, y Atlético San Jorge vs. Temperley de Rosario. El día lunes será el turno de Sanjustino vs. Atlético Tostado y Náutico Rosario vs. Brown de San Vicente

Formato y zonas de competencias

La Copa Santa Fe Provincia Deportiva de Básquetbol 2023, cómo ocurrió en la edición 2022 ganada por el Club Atlético Provincial de Rosario, en su primera instancia tendrá en cancha a los equipos federativos divididos en 4 grupos para la fase regular, que disputarán partidos ida y vuelta inter zonal y luego playoffs de octavos de final y cuartos de final. Los equipos que militan Ligas nacionales comenzarán a jugar en agosto, para cruzarse luego en los playoffs de cuartos de final unificados y de allí en duelos hasta definir al campeón.

En esta oportunidad las zonas están divididas de la siguiente manera:

- Zona A: Atlético Ceres Unión, Huracán San Javier, Banco Provincial de Santa Fe e Independiente de Rafaela.

- Zona B: Atlético Tostado, Racing San Cristóbal, Sanjustino y Ben Hur de Rafaela.

- Zona C: Ceci de Gálvez, Atlético María Juana, Rivadavia Juniors de Santa Fe y El Tala de Rosario.

- Zona D: Centenario de Gálvez, Atlético Sastre, Unión Santo Tomé y Atalaya de Rosario.

- Zona E: Brown de San Vicente, San Martín Carlos Pellegrini, Náutico Rosario y Alumni de Casilda.

- Zona F: Atlético San Jorge, Americano de Carlos Pellegrini, Temperley de Rosario y Regatas Coronda.

Copa Santa Fe Provincia Deportiva

La propuesta incluye la participación de 200 equipos en 5 disciplinas, tanto femenina como masculina.

El primer deporte en comenzar fue el voleibol, que tuvo su inicio de fase Interregional el 11 de junio en ambas ramas, luego fue el turno del fútbol masculino que ya jugó los partidos de ida y vuelta de la primera fase a principios de julio, y ahora fue el momento del básquetbol masculino.

Por su parte, el hockey abrirá su acción a principios de agosto y el rugby lo hará en septiembre.