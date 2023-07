Bullrich, Losada y Poletti firmaron un Acuerdo por la Seguridad en Santa Fe

Los precandidatos a presidenta de la Nación, Patricia Bullrich; a gobernadora de la provincia Carolina Losada y a intendente Juan Pablo Poletti; firmaron en barrio Las Flores II de la ciudad de Santa Fe un Acuerdo por la Seguridad. Se trata de compromiso inédito, ya que es primera vez en la provincia que los tres niveles del Estado están “comprometidos, alineados y coordinados en la misma lucha contra la violencia narco”, afirmaron los candidatos.



Cabe destacar que de la rúbrica también participaron el precandidato a vicepresidente Luis Petri y el precandidato a vicegobernador, Federico Angellini. También estuvieron presentes el precandidato a diputado provincial, Dionisio Scarpin, el precandidato a senador por el departamento La Capital, Hugo Marcucci; y el precandidato a concejal, Sebastián Mastropaolo.



Las medidas acordadas para los primeros meses de gestión se confeccionaron en base a los informes técnicos y programas elaborados por los respectivos equipos, y buscan recuperar el orden social e institucional. “Somos conscientes de la dimensión de la problemática en la provincia de Santa Fe y cuáles son las facultades que tiene la Nación, la provincia y el municipio. Pero el abandono del gobierno nacional a Santa Fe no puede seguir, precisamos un abordaje planificado, donde estén claras las responsabilidades y las competencias de cada uno. Mi gobierno no va a dejar solos a los santafesinos en esta pelea”, dijo Patricia Bullrich.



Por su parte, Carolina Losada aseguró: “La primera acción, y una de las que consideramos como las más importantes, es el trabajo coordinado entre los 3 niveles del Estado. No podemos acostumbrarnos a esta situación de abandono permanente a la que han sometido a Santa Fe, tanto la provincia como la Nación, en todos los temas, principalmente en seguridad”. Entre los principios rectores. del plan, la candidata a gobernadora de “Es con vos” mencionó que su gobierno se basará en el “orden social e institucional”, y reafirmó que la “responsabilidad primaria” en materia de seguridad es del gobernador: “Yo voy a asumir esta responsabilidad totalmente, no va a existir ningún tipo de dudas al respecto”, agregó.



En tanto, el doctor Juan Pablo Poletti se refirió al rol del municipio en materia de seguridad y remarcó: “Me siento muy acompañado por Carolina y Patricia. Los gobiernos locales no podemos mirar para otro lado en el principal problema de nuestro vecinos. Sabemos que para hacer nuestra parte en este tema debemos tener una gestión eficiente en cuanto a iluminación, calles en condiciones, paradas de colectivos segura. Pero también es importante el trabajo coordinado con los gobiernos provincial y nacional, y en ese sentido yo estoy muy tranquilo porque ese trabajo va a ser posible gracias a este acuerdo”. En la misma línea, el candidato a diputado provincial Dionisio Scarpin afirmó que va a ser el garante “de que todas las transformaciones que nuestra futura gobernadora encare en este tema, tengan el apoyo de la Legislatura”.

Detalles

El Acuerdo que se rubricará plantea entre otros puntos un abordaje planificado -con las responsabilidades claras- que procure la articulación entre nación, provincia y municipio. Asimismo, las partes se comprometen a llevar adelante una estrategia de saturación de los territorios urbanos con apoyo de tecnología, inteligencia criminal y una Mesa Operativa que haga un seguimiento y verifique el cumplimiento.



Además, se propone restablecer la inteligencia Penitenciaria como Política Nacional de Seguridad, como así también el total aislamiento de los líderes de las bandas criminales detenidos. Con este objetivo, se llevará adelante un aumento de la infraestructura carcelaria ante el desborde actual de las plazas disponibles.



En tanto, con relación a los fondos originados por las bandas criminales, se propone la creación de un Programa Provincial de Sanciones Administrativas y Financieras sobre los miembros de las bandas investigadas y sus asociados. Esta tarea irá de la mano con el fortalecimiento de la Justicia Federal con asiento en la Provincia y el trabajo coordinado entre Jueces y Fiscales Provinciales.



Con relación a los recursos humanos, el compromiso es capacitarlos y mejorar los salarios. También se mejorará la infraestructura, equipamientos y funcionamiento de las comisarías.