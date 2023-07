Messi y su futuro en la Selección: “Ni yo sé hasta cuándo voy a jugar"

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, reconoció que, de no haber logrado el campeonato en el Mundial Qatar 2022, no seguiría representando a la “Albiceleste”.

“Si no hubiera sido campeón del mundo, yo no estaría más en la Selección”, expresó Messi, que será presentado en los próximos días en Inter Miami de la MLS.

“Todo el Mundial lo disfruté como no me había pasado anteriormente porque sabía que podía ser el último. Si no hubiera sido campeón del mundo, yo no estaría más en la Selección. Ahora no puedo dejarlo, tengo que disfrutar de todo esto”, manifestó en diálogo con el ciclo Llave a la eternidad, de la TV Pública.

”Lo disfrutaba, tenía una confianza y una tranquilidad enorme. Después de todo lo que habíamos pasado como haber empezado perdiendo, o el partido con Holanda o ir a la prórroga teniéndolo casi ganado con Francia, después de jugar como jugamos el alargue, estaba muy tranquilo incluso cuando nos empataron, sabía que iba a ser nuestra. Sabía que íbamos a ser campeones, lo sentía”, aseguró.

Messi dejó en claro que para él “la Selección es lo máximo” y agregó: “Lo dejé demostrado a lo largo de mi carrera lo que sentía; hubo épocas que fueron muy malas para mí, porque era mi mejor momento en el Barcelona porque ganábamos todos, pero iba a la Selección y sufría mucho”.

“Siempre intenté lo que se me dio al final, pero nunca dejé de tener ese sueño que gracias a Dios terminó llegando. La Selección es algo que disfruté y disfruto más allá de muchísimas amarguras que me tocó pasar, es muy especial”, destacó.

Sobre su presencia en la Selección, dijo: “Sinceramente, ni yo sé hasta cuándo voy a jugar en la Selección. Va a pasar cuando tenga que pasar. Después de haber conseguido todo en este último tiempo, lo único que queda es disfrutar y que el tiempo dirá cuándo es el momento”.

Y aclaró: “Por lógica y por edad, seguramente sea en poco tiempo, pero no lo sé exactamente. Solo pienso en el día a día y disfrutar de todo esto lindo que estamos viviendo. Ahora que tuvimos la suerte de ser campeones del mundo y de América, quiero disfrutar”.

Más frases de Lionel Messi