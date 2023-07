Carla Deiana: "Las elecciones son una lucha más de todas las luchas que damos"

Por Santotomealdia

La precandidata a gobernadora por la lista “Unir la Izquierda", Carla Deiana, que competirá en las PASO del próximo domingo en la interna del Frente de Izquierda y de Trabajadores, que agrupa al Partido Obrero y al MST, visitó nuestra ciudad este martes.

En diálogo con Santotomealdia, Deiana destacó que la Izquierda tiene una lista en Santo Tomé, que postula a Daiana Florentín para la intendencia. “Tenemos una lista local acá local y estamos recorriendo los lugares donde nuestros compañeros y compañeras se han comprometido con representar al Frente de Izquierda”, señaló.

“Estamos recogiendo mucho apoyo, la crisis del peronismo se expresa en la disgregación de sus candidaturas, el gobierno está golpeado por el 150% de inflación y por el balance que van a sacar los trabajadores de lo que fue el Frente de Todos”, manifestó a continuación.

En la misma línea, la precandidata afirmó que frente a la propuesta del oficialismo hay “una coalición opositora reaccionaria, ajustadora, represora y donde se están acusando de cosas muy graves”.

“Y en eso está incluido el Partido Socialista, que se metió en esa oposición, bajando banderas históricas del progresismo por algún cargo en el Estado. Me parece que la población, este 16 de julio va a ver por un lado al peronismo, que eligió ajustar a los más pobres, que gobernó para el FMI y amparó una guerra narco en Rosario; y del otro lado una coalición que no ofrece nada”, sentenció.

Renovación de la Izquierda

“Somos una opción que genuinamente representa los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras”, expresó Carla Deiana, antes de referirse a la disputa interna que su espacio afronta en las PASO.

“Octavio Crivaro -el otro precandidato a gobernador del Frente de Izquierda- hace 16 años que encabeza todas las categorías electorales. Creemos que eso desgasta y, además, hay un debate más de fondo, que tiene que ver con cómo hacemos para que la Izquierda crezca, creo que ese es nuestro desafío”, planteó la precandidata de Unir la Izquierda.

Sobre ese punto, Deiana consideró que su espacio puede lograr un mayor apoyo popular “militando en los barrios y haciendo propios los reclamos populares más urgentes: el agua, la luz, la falta de comida y el trabajo genuino”.

Más propuestas

En su programa de gobierno, el espacio representado por Deiana impulsa la estatización de los puertos y la nacionalización del comercio exterior. “También estamos planteando que el Banco de Santa Fe otra vez sea Estatal, porque lo privatizó Reutemann con la ayuda de Perotti y hoy el ahorro provincial es muy grande. De hecho, ahora Perotti tiene superávit fiscal y, sin embargo, no le ha aumentado los sueldos ni a los maestros ni a los médicos, ni a los enfermeros. Tenemos un gran cuadro de precarización laboral y de retraso salarial en la provincia”.

“Volver a tener ese ahorro provincial en manos del Estado, podría desarrollar la organización de los barrios, la obra pública, empadronar en los barrios a las personas que están en situación de desocupación, para que esas mismas personas que tienen sus oficios, trabajen en las obras en sus propios barrios”, marcó a continuación.

“Por un lado se podría resolver la falta de vivienda y, al mismo tiempo, la falta de trabajo. El tema es que hoy el ahorro provincial no está al servicio de eso. Creemos que una de las propuestas fuertes tiene que ver con esta banca estatal única, que es un planteo que estamos haciendo en toda la Argentina”, completó.

Visión de la campaña y políticas de género

Consultada acerca de su visión del proceso preelectoral, Carla Deiana fue muy crítica: “La campaña electoral de los partidos grandes me pareció un desastre, nadie habló del trabajo, nadie habló del salario, nadie habló de la jubilación, ni se metieron con los puertos. Simplemente se habla de más policía, más seguridad; y nadie se pregunta a quién responden las fuerzas de seguridad. A mí me gustaría que dieran explicaciones de dónde sacan tanta plata para la cartelería, para la publicidad, porque cuando uno va a pedir asistencia para una víctima de violencia de género, supuestamente no hay dinero”.

Sobre sus propuestas en materia de género, la precandidata de Unir la Izquierda puntualizó: “Nosotros creemos que hay que crear Centros Integrales de Asistencia a las Mujeres y Diversidades, que tengan equipos interdisciplinarios, en planta permanente y con un sueldo acorde. Porque lo que pasa ahora, sobre todo en las líneas de atención, es que hay un personal fuertemente precarizado y así es muy difícil que esa persona pueda asistir a una mujer que está atravesando una situación de violencia”.

Expectativas

Finalmente, Deiana habló de las expectativas de su sector para “Yo creo que vamos a hacer una elección mejor que en otras oportunidades, creo que la interna ha dinamizado un poco. Creo que hay una crisis realmente muy grande, entonces tal vez la Izquierda pueda ese descontento. Igualmente, estamos recorriendo un camino, lo nuestro es la lucha de todos los días y las elecciones son una lucha más de todas las luchas que damos”.