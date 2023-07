Exitosa charla de Gastón Pauls sobre prevención de adicciones

Este lunes, el actor y conductor Gastón Pauls, brindó una charla sobre "Prevención de Adicciones", dirigida principalmente a alumnos de las escuelas de educación media de nuestra ciudad en el Club Alianza, para concientizar sobre el consumo problemático de sustancias.

La actividad fue organizada por el concejal Guillermo Rey Leyes, quien se mostró satisfecho por la convocatoria y el éxito de la charla.

Al respecto, Rey Leyes destacó: “Estamos muy contentos de haber podido brindar nuevamente esta herramienta a nuestros adolescentes, convencidos que desde nuestro rol de legisladores podemos hacer nuestro aporte y poder seguir generando acciones concretas, esta es una más.”, subrayó.

“El consumo problemático es un flagelo que está cada vez más presente en la sociedad y es transversal a diferentes situaciones. Es por eso que desde el Estado (en todas sus esferas) debemos impulsar acciones para prevenir las adicciones y contener a quienes están atravesando por esta problemática que tiene implicancias negativas en la vida de muchísimas personas, y que atraviesa a todas las edades y clases sociales.”.

Pauls, quien asumió públicamente su problema de adicción durante años, una vez recuperado comenzó con su nueva faceta de dar charlas de prevención sobre el consumo, en la que comparte su experiencia y un mensaje de esperanza y de vida. En una entrevista periodística sostuvo: "El que dice que su consumo es recreativo puede terminar en tres lugares: la cárcel, el hospital o el cementerio".

Guillermo Rey Leyes, junto a Gastón Pauls.

En conferencia de prensa, el artista indicó: "Cuando digo que es un tema transversal es porque las cárceles están repletas de gente que tiene algún vínculo con las adicciones, mataron porque estaban drogados o robaban para comprar. El 90% de las personas que están adentro, están por consumo".

"Hay parte de un circuito que no se limpia, que está funcionando mal, no hay menos adictos hoy, que hace 40 años. Hay muchos más adictos y mucha más publicidad de la adicción", remarcó Pauls y añadió: "lamento que todavía haya ciertos juegos de celo político en un montón de lugares, cuando esto invita a un compromiso y unión en todo sentido, sino no se sale".

"Lo que puede hacer el Estado es mantener un buen estado anímico, emocional y espiritual. Primero con la prevención -porque el porcentaje de gente que entra y luego se recupera es del 30%-, después trabajar con los adictos que ya están en consumo", señaló.

En tanto, respecto a la situación actual del país, Pauls afirmó que muchos jóvenes "ante el agobio, la incertidumbre y chicos que ven a sus padres trabajando por nada, buscan evadirse de la realidad. Justamente, en un país que está pasando una crisis demoledora, más que nunca hay que prevenir, porque sino los chicos van a buscar consumir diferentes sustancias 'para irse de este plano'".

Ante una eventual solución a los problemas de adicción afirmó que "si la enfermedad tuviera cura, sería mucho más fácil. Si alguien inventara un 'licuado' que lo tomes y se te vaya el problema de tu vida... Mi cabeza es tan enferma que hace 15 años que no lo llamo al dealer pero todavía me acuerdo su número. Es un trabajo diario, por eso es tan complejo. Merece una responsabilidad, por eso vengo a 'laburar' el mensaje sobre el mundo que queremos", cerró el actor y referente.