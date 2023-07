Clara García: “El 16 de julio empieza un cambio que va a devolverle gobierno a Santa Fe"

La precandidata a diputada provincial por la lista Adelante (Unidos para cambiar Santa Fe) Clara García afirmó que “el 16 de julio empieza el cambio en Santa Fe porque se elige a quien va a enfrentar a Omar Perotti; a quien va a ponerle freno a esta manera de gobernar sin diálogo y trazando una línea entre los municipios y comunas que le respondían y los que no a la hora de asignar recursos, presupuestos, proyectos, obras. Solo perjudicó a la gente. Estoy convencida de que le voy a ganar y así impedir que se atrinchere en la Cámara de Diputados: No vamos a dejar que le ponga palos en la rueda a la próxima gestión de Unidos para cambiar Santa Fe, que va a estar encabezada por Mónica Fein”, afirmó, en referencia a la precandidata a gobernadora del sector.



A una semana de las elecciones internas, García valoró “la posibilidad de volver a elegir a quienes queremos que nos representen y defiendan nuestros intereses. Vamos a devolverle un gobierno a Santa Fe” y remarcó: “Nosotros fuimos la voz que marcó cada una de las falencias del este gobierno mientras algunos se fueron a su casa y otros se instalaron en un cargo a Buenos Aires”.



En ese marco, insistió en el valor de “hacer política en el territorio, de cara a la gente, bancándonos lo que la gente tenga que decir y después buscar una solución. Yo vengo de esa escuela, la de Hermes y Miguel”.



“Para hacer de Santa Fe una sola provincia –enfatizó- hay que recorrerla permanentemente y hablar desde con una directora de escuela de Los Amores en el límite con Chaco, hasta con un productor de Rufino, un tambero de la cuenca lechera, un presidente comunal de la zona costera, y al mismo tiempo, entender la complejidad de los grandes núcleos urbanos. Hay que ir, hay que estar. Perotti pasó estos casi cuatro años de gestión encerrado en su despacho de la capital provincial; también sus ministros porque ninguno se ha destacado por trajinar las rutas provinciales”, señaló.



La precandidata de la lista Adelante también se refirió en tono crítico a las internas que no cesan al interior del propio sector por estos días: “Nosotros somos serios y responsables hemos gobernado con aciertos y errores pero hemos liderado un frente durante 12 años y, pese a tener diferencias, nunca tuvimos este nivel de enfrentamiento por respeto a la gente”.



“Los santafesinos y santafesinas merecen que el 99% de nuestro tiempo esté dedicado a resolver sus problemas –aseveró García-, y que cada candidato explique, como lo ha hecho Mónica todo este tiempo, cómo va a enfrentar la inseguridad, cómo va a mejorar la educación, a garantizar salud de calidad, a recuperar el campo después de tres años de sequía y a la industria, que está tecleando por la inflación y el cierre de importaciones. Santa Fe. La gente está harta de ver pelear a los políticos, mucho más en el marco de una interna presidencial porteña”, finalizó.