El exgobernador Bonfatti y Alejandra Chena, de recorrida en la ciudad

El actual precandidato a diputado provincial Antonio Bonfatti visitó Santo Tomé apoyando a la precandidata a concejal de Alejandra Chena. En la recorrida, hicieron una parada en el Centro de Salud “Raúl Alfonsín” en barrio AdelinaCentro. Sobre el estado del efector, el exgobernador señaló: “Es triste porque representa la realidad de la provincia. Como gobierno hicimos mucho en este barrio. El canal Roverano, la comisaría y este centro de salud”.

“El abandono que veo hoy en ellos representa lo que nos pasó en estos cuatro años. Un estado ausente que no supo cuidar el patrimonio de todos los santafesinos. Ni hablar lo que pasa adentro. Días a atrás las droguerías le cortan la provisión de medicamentos a los hospitales de Santa Fe porque desde febrero no se les paga o el Laboratorio Provincial de Medicamentos, que está en conflicto siendo, que era el proveedor de todos los hospitales públicos de la República Argentina. El IAPOS hoy es un desastre. Una obra social que hace cuatro años funcionaba correctamente no llega a cubrir las prestaciones básicas”, agregó Bonfatti

También se refirió a la actualidad educativa: “En educación vemos la misma realidad de ausencia y abandono, con el personal y directivos en profunda soledad. Se implementó la hora 25 que en la mayoría de los casos no se puede cumplir por falta de personal y genera un problema de horario y transporte que impacta en la vida cotidiana de las familias y los docentes”.

“En la secundaria los chicos pasan debiendo ocho materias y terminan sin haber adquirido los conocimientos básicos para poder desarrollar su proyecto de vida”, completó.

Sobre la situación en materia de seguridad, Bonfatti sostuvo: “Se nos prometió la Paz y el Orden y cada vez hay más delitos y más violencia. No hubo en estos cuatro años planes de acción. Cambiaron cuatro ministros, once jefes de policía en la ciudad de Rosario. Pregúntenles a los presidentes comunales, a los intendentes de toda la provincia qué pasa con la policía. Le tienen que comprar la nafta, las cubiertas. Provincia les da a las comisarías solamente $38.000 por mes para gastos de funcionamiento que se van en tres tanques de combustibles. Las comisarías no tienen los insumos básicos para funcionar”.

Sobre el tema del déficit habitacional dijo, “Hicimos planes de acceso a la lotes. Les dábamos el terreno con los servicios básicos instalados, le ofrecíamos para elegir entre 10 planos de casas diferentes, le plantábamos su arbolito y le dábamos 20 años para pagarlo. Hoy vos pasás y son barrios enteros consolidados que están plenamente habitados”.

Volviendo sobre la situación del Centro Salud, Alejandra Chena sostuvo “Este centro fue muy bien recibido por los vecinos en su momento y cumple un rol fundamental para la ciudadanía. Lo vemos en un estado de gran abandono que no se condice con el gran esfuerzo y servicio que prestan en él el personal que trabaja. Aquí se brinda un servicio de quinesiología, muy importante para el barrio. Es importante que se sume el esfuerzo municipal. No contamos con una rampa de acceso en la calle para que pueda ingresar una persona con dificultades de movilidad. Es una pena que por falta de coordinación no se pueda aprovechar aún más este servicio ya que esta ausencia es una barrera de accesibilidad muy importante”.