Colón cayó ante un River intenso y dominante en el Monumental

River fue superior a Colón de Santa Fe y lo venció por 2 a 0 en un atractivo encuentro que disputaron esta noche, en Núñez, en la continuidad de la vigésimo tercera jornada de la Liga Profesional 2023.

Nicolás De La Cruz, a los 37 minutos del primer tiempo, con un golazo de tiro libre al ángulo del arquero Ignacio Chicco, y Lucas Beltrán, a los 15 del complemento, fueron los artífices de la victoria del equipo local.

Con este resultado, el equipo de Martín Demichelis estiró la ventaja de puntos sobre sus perseguidores, le sacó 11 a San Lorenzo y 12 a Talleres, y depende del resultado que logre el equipo de Córdoba para quedar a un paso del título.

River logró ejercer un sostenido dominio en el primer tiempo, aunque con dificultades para la puntada final. Incluso, en una jugada aislada, la primera llegada fue para Colón con un remate de Eric Meza que se fue cerca del palo derecho custodiado por el arquero Franco Armani.

Pese a ese susto, el "Millonario" se mostró sólido en todas sus líneas, y desató un juego ofensivo arrollador que no logró concretar hasta el golazo que fabricó De La Cruz. Sobre el cierre del primer tiempo, el anfitrión abrió la cuenta con un golazo del mediocampista uruguayo, quien desde la izquierda mandó la pelota al ángulo superior derecho de Ignacio Chicco que nada pudo hacer para evitar el 1-0.

En el complemento, Colón inicio mejor. El equipo de Néstor "Pipo" Gorosito presionó la salida del rival y logró incomodarlo en los primeros minutos con empuje e insinuaciones de peligro concretas que no llegaron a exigir de gran manera a Armani.

Pero cuando el "Sabalero" atravesaba su mejor momento, el local sentenció la historia: Beltrán empujó al fondo de la red un pase de Ignacio Fernández tras un ágil lateral que sacó Milton Casco, para poner el resultado 2 a 0.

Posterior al tanto, River manejó los hilos del partido, no sufrió sobresaltos, intentó ampliar la cuenta con su joven promesa, Claudio "Diablito" Echeverri, y el entrenador se dio el gusto de realizar varias modificaciones para que los jugadores sustituidos se retiren con una ovación por parte del público que ya palpita una futura vuelta olímpica.

Síntesis

River: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez; Nicolás de la Cruz, Nacho Fernández, Esequiel Barco; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.

Colón: Ignacio Chicco; Thiago Yossen, Gian Nardelli, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Eric Meza; Baldomero Perlaza, Cristian Vega, Stefano Moreyra; Santiago Pierotti, Facundo Farías. DT: Néstor Gorosito.



Gol en el primer tiempo: 37m Nicolás De La Cruz (R).



Gol en el segundo tiempo: 15m Lucas Beltrán (R).



Cambio en el primer tiempo: 36m Andrew Teuten por Yossen (C).



Cambios en el segundo tiempo: al inicio Carlos Arrua por Moreyra (C); 16m Ramón Ábila por Pierotti (C); 24m Santiago Simón por De La Cruz (R), Franco Alfonso por Barco (R), Jorge Benítez por Farías (C); 30m Matías Kranevitter por Pérez (R), José Paradela por Fernáandez (R); 38m Claudio Echeverri por Aliendro (R).

Estadio: Monumental.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Ariel Penel.

Fuente: Noticias Argentinas