Natalia Angulo: "Datos matan relatos"

Ante el relato oficial de la Gestión Municipal sobre la cantidad de obras públicas realizadas en la ciudad, la presidenta del Concejo Municipal, Natalia Angulo señaló que "en su desesperación electoral, y ante números desfavorables, la intendenta Daniela Qüesta recurre a datos erróneos o directamente ajenos a la realidad".

En esa línea, sostuvo que "en la actualidad no existen obras públicas en Santo Tomé que se encuentren en ejecución, aunque son muchos los sectores que aún no cuentan con servicios básicos como agua potable, cloacas y asfalto" y agregó: "Debemos recordar que en su gran parte, la obra pública en la primera etapa de gestión fue financiada por el fallecido ex gobernador Miguel Lifschitz, o sea que sin la ayuda provincial no se podrían haber realizado, por lo tanto atribuirlas como propias es de mínima falso".

Asimismo, recordó que "el entubado del Canal Roverano, la ampliación de la red de cloacas a los barrios Lourdes y Piagentini, la puesta en marcha del acueducto Desvio Arijón, 50 cuadras de pavimento flexible, entre otras obras fueron concretadas gracias al aporte del Gobierno Provincial 2015-2019, a través de gestiones realizadas por el actual diputado y ex intendente de Santo Tomé, Fabián Palo Oliver".

"No podemos dejar de señalar que desde el cambio de signo político provincial, siguieron llegando obras, en menor medida, como es Plan Incluir, es cierto, pero que con una mejor gestión política institucional, podrían haber sido más", afirmó.

"Con solo recorrer las calles y barrios de nuestra ciudad podemos ver que la única obra propia es el Plan de Pavimentación de 76 cuadras, iniciado en 2016 y que se debía terminar en 2021. Que el mismo no haya avanzado más del 50 por ciento de ejecución, no se puede atribuir a la pandemia de Covid 19, sino a la propia impericia de una gestión que no controla, no planifica y tampoco conduce el Municipio de una manera adecuada. Recordamos también el retraso de las obras de Hábitat de los barrios Iriondo, Libertad y Santo Tomas de Aquino, que si bien son financiadas por el gobierno Nacional y ejecutadas por el Gobiernos Provincial, queda clara la falta de reclamo y gestión por parte del gobierno local para su continuidad y finalización", sentenció la concejal de Encuentro Progresista.

"Como la gran mayoria de los santotomesinos, pensamos que esta es una gestión totalmente agotada, que los aspectos posítivos que tenía de su primer etapa, los dilapido desde el inicio de esta última, que llevaron a no escuchar a los vecinos, a las instituciones de la ciudad, al Concejo Municipal, y encerrarse en un pequeño circulo de leales, que a la vista queda que no están preparados para conducir a la ciudad de Santo Tomé", concluyó.