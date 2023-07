El ciclo Cultural Viernes ya tiene confirmada su programación para el mes de julio

Con el ciclo “Cultural Viernes”, la Municipalidad de Santo Tomé sigue ofreciendo todas las semanas una cartelera de espectáculos de diversas expresiones artísticas, que van desde el teatro y las danzas, hasta la música en todos sus estilos.

Además de presentar espectáculos destacados para los vecinos, la iniciativa brinda un espacio de expresión a la gran cantidad de artistas que tiene la ciudad, aprovechando el Centro Cultural “12 de Septiembre” con una cartelera estable y de calidad.

Cartelera de julio

- 7 de julio. CULTURAL ROCK. Recital de The Custom y Francheros.

Hora: 21.00. Entradas: $1500 las anticipadas y $ 2000 en la boletería.

Show de rock nacional e internacional con las actuaciones de Francheros, banda bonaerense integrada por 2 ex integrantes fundadores de la Mancha de Rolando, y The Custom, el conjunto santafesino que hace reversiona clásicos del rock de los ‘70, ‘80 y ‘90.

- 14 de julio. CULTURAL CHAMAMÉ. Gala por los 40 años de los Hermanos Zabala.

Hora: 21:30. Entrada: $ 800.

El conjunto chamamecero de nuestra ciudad festeja sus cuatro décadas de vida a puro ritmo y sapukai junto a la Agrupación Abriendo Fronteras y Yerutí del Litoral. Un repertorio de éxitos y con grandes sorpresas.

- 21 de julio. CULTURAL CIRCO. Espectáculo “De acá y de allá, homenaje al circo criollo”.

Hora 21:30. Entradas: $ 1000.

El Grupo Pez Dorado de Corrientes llega a la ciudad con un espectáculo de clown. El encuentro azaroso de dos payasos con una pista y baúl de circo abandonado resulta el marco perfecto para redescubrir y animar una función del Circo Criollo .

- 28 de julio. CULTURAL ROCK. Recital de Portante y Ameba con el show “Un viernes distópico”.

Hora 21:30. Entrada $1000.

Presentación de dos de las bandas más jóvenes y talentosas de la ciudad, con la intervención de AnDanzas. Hard rock, escenografía, proyecciones y otras sorpresas buscarán ser la amalgama que active todos los sentidos en el público.