Tras pagar con yuanes al FMI, el 7 de julio vencen otros 1.294 millones de dólares

Luego de haber pagado con derechos especiales de giro y con yuanes el pasado 29 de junio vencimientos al FMI por US$2.700 millones, el Ministerio de Economía tiene que enfrentar el próximo 7 de julio un nuevo compromiso con el organismo por US$1,294 millones.

Los datos corresponden a la Oficina del Presupuesto del Congreso, la cual detalla que este mes en total los compromisos que tiene que atender a lo largo del séptimo mes de año, tanto con el Fondo como con inversores privados, alcanzan a los US$4.249 millones en total, sumando amortización de capital e intereses.

De acuerdo con la información de la oficina técnica del poder legislativo, el 7 de julio hay que pagar US$1.294 millones y luego el 9 de julio vencen pagos de Bonares y Duales por un total de US$1.022 millones. Luego el 14 de julio y el 28 de julio, nuevamente aparece el FMI con US$647 y US$690 millones respectivamente.

Por otro lado, el 28 de julio vencen US$129 millones de una letra emitida por Mendoza, que en función de las últimas restricciones impuestas por el Banco Central a pagos de deuda, podría acceder solo al 40% de las divisas, y el otro 60% los tendría que refinanciar a afrontar con dólares propios.

Por otro lado, a lo largo de julio hay vencimientos con otros organismos por US$82 millones de capital y US$60 millones de intereses; préstamos bilaterales por US$193 millones y US$60 millones, en forma respectiva y Letras del BCRA por US$81 millones en concepto de intereses.

De acuerdo con la sociedad de bolsa GMA Capital, Con esto, luego del pago al FMI de junio “las reservas netas se irían transitoriamente a la zona de US$-5.100 millones, una barrera jamás perforada en más de dos décadas”.

“Además, el 9 de julio el Gobierno debería afrontar pagos en concepto de cupones de Bonares y Globales por US$ 1.070 millones (US$ 750 millones a privados). Como resultado, las netas serían negativas en más de US$ 6.000 millones”, señala GMA Capital en su ultimo informe económico.

En las próximas horas una delegación argentina encabezada por el viceministro Gabriel Rubinstein y el jefe de asesores Leonardo Madcur viajará a Washington para cerrar un nuevo programa con el FMI y conseguir un desembolso de por lo menos US$4.020 millones correspondientes a junio.

La aspiración de máxima de Sergio Massa es que le anticipen todos los fondos previstos hasta el primer trimestre del 2024, algo que sería muy dificil que apruebe el directorio del organismo que conduce Kristalina Georgieva. Lo que sí podría conseguir es que le anticipen US$3.350 millones correpondientes a desembolsos de septiembre.

Este año la Argentina tiene un flujo negativo de US$210 millones, ya que tiene que pagar US$10.910 y tiene que recibir US$10.720 millones.

Por otro lado. según señala GMA Capital Argentina quedó “muy lejos del target de US$ 9.077 millones” previsto originalmente en el acuerdo de marzo del año pasado, ya que ahora “las reservas netas son negativas en US$2.400 millones”.

Fuente: Noticias Argentinas