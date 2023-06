Virginia Tola visitó la Escuela Coral Municipal "Carlos Guastavino"

La santotomesina Virginia Tola compartió este jueves por la tarde un ensayo junto a la Escuela Coral Municipal "Carlos Guastavino". Lo hizo en el marco de su preparación para la presentación que llevará a cabo este viernes en la Sala Mayor del Teatro Municipal “1° de Mayo” de la capital provincial.

Allí, formará parte de los festejos por el 450° aniversario de la fundación de Santa Fe, junto al destacado pianista Horacio Lavandera. Ambos se presentarán desde las 21.30.

El concierto, que denominaron “Alemania y España: grandes compositores”, está integrado por las más importantes obras del repertorio clásico alemán y español. Los autores elegidos serán Ludwig van Beethoven, Clara Schumann, Richard Wagner y Manuel de Falla. El espectáculo cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Santa Fe.

En su visita a Santo Tomé, la soprano dialogó con Santotoméaldía y expresó que “es una emoción recordar los momentos que viví con el coro, donde estuve 11 años”. En ese sentido recordó que permaneció allí “desde los 8 años hasta los 19 que me fui al Colón, fueron momentos preciosos que no me los voy a olvidar en mi vida que me han forjado y me ayudaron a saber lo que es el canto, también en conjunto”.

“La vida de solista es mucho más dura. Estoy super feliz de lo que se ha convertido hoy en día el coro de Santo Tomé que tiene 5 coros y este espacio dedicado a la música coral. Es muy emocionante”, resaltó.

En tanto, dejó un mensaje para las niñas que forman parte actualmente del coro: “Tienen que tratar de disfrutar cada momento, cada concierto, cada día que vienen al coro, lo importante es que se diviertan cantando y piensen en grupo” y agregó: “Que sean felices porque la etapa coral es muy linda”.