Vialidad Nacional continúa monitoreando la dilatación en el Puente Carretero y prepara su reparación

Continúa el monitoreo periódico de la dilatación que se produjo en una junta y un apoyo de un tramo del Puente Carretero. En diálogo con Santotoméaldía, Fabio Sánchez, jefe del VII Distrito de Vialidad Nacional, expresó que "la junta tuvo un desgaste por el pasar del tiempo y justo ahora en el invierno y las bajas temperaturas, se contrae la viga porque es hormigón, entonces se ve una apertura mucho mayor" y agregó: "Cuando pasan las personas con el auto sienten un golpeteo que se produce sobre el estribo del puente donde asienta la viga".

Sobre los trabajos que se realizarán, sostuvo que "ante esta situación y con el monitoreo que realizamos, mandamos a Buenos Aires un pedido para que nos autoricen a comprar los elementos necesarios para reparar la junta y poder asfaltar arriba". Asimismo, indicó que "el próximo miércoles vendrán especialistas de puentes de Buenos Aires a Santa Fe para ver y evaluar el viaducto completo, ya que este puente data de los años 30 y ya se le hizo un arreglo en 1977, 1997 y 1998 y quizás necesite una nueva reparación".

"En los próximos días, cuando nos autoricen desde Buenos Aires, vamos a estar haciendo la compra de los materiales para poder arreglar esta junta y la calzada. Posteriormente, el análisis de los especialistas va a decidir qué tipo de reparación necesitan los estribos", remarcó.

Dilatación

Si bien se habló de una grieta en la junta del Puente, Sanchez afirmó que en realidad es una dilatación. "Esto es una dilatación que produjo el desgaste de la junta Thormack, una dilatación que produjo la viga. La junta es un material elástico que permite poder transitar normalmente. En invierno eso se contrae también como se contrae el hormigón. Al gastarse esa junta y ponerse vieja, se contrajo mucho más de lo normal. La viga también se contrajo por ser invierno, capaz que en el verano por ahí la gente no se daba cuenta".

La dilatación se ha hecho notoria en el último tiempo. (Foto: Santotoméaldía)

"Nosotros la venimos monitoreando diariamente, ya en todos los monitoreos que hicimos, el corrimiento que se hizo, quedó ahí, no se movió más. Si hubiese algún peligro ya hubiésemos suspendido el tránsito. Al no haber ninguno de estos inconvenientes, el tránsito es el normal, simplemente que hay una restricción desde hace mucho tiempo de que vehículos mayores de 30 toneladas, no puede pasar", indicó llevando tranquilidad a la población.

"El puente hoy ha sido monitoreado de nuevo y así lo seguimos monitoreando diariamente para ver si hay algún movimiento", remarcó y añadió que llegado el momento de hacer las reparaciones "vamos a pedir la colaboración de los dos municipios y la Agencia de Protección de Seguridad Vial, porque vamos a hacer pasar una mano por vez para poder reparar, para no cortar totalmente el tránsito".