Marcucci presentó propuestas productivas para crear 10 mil puestos de trabajo en el área metropolitana

Hugo Marcucci realizó una presentación de cinco propuestas productivas para el área metropolitana. Lo acompañaron Marianela Fiasson y Valeria Echeverri, candidatas a concejalas por Recreo y Sauce Viejo, respectivamente. Fue este miércoles 21 de junio, en la Estación Belgrano.

En la oportunidad, el candidato a senador describió los proyectos de la siguiente manera: "Estamos hablando de un polo productivo en el noroeste, ahí incluiríamos a Polígonos I, Polígonos II (que no ha empezado todavía) y potenciar el Parque Logístico que está situado ahí en el noroeste, pero compartiéndolo con Recreo. Hacer de todo ese ámbito un área productiva. Por otra parte, el Parque Agrario, que es consolidar la producción, el cordón verde, la producción fruto y hortícola de nuestra región. Eso también, con Recreo, con Montevera, con el Arroyo Aguiar. Y en Sauce Viejo, el Parque Mayorista Comercial, un proyecto que llevamos adelante en su momento, con el Centro Comercial de Santa Fe, y que está paralizado. Finalmente, en la Estación Belgrano tenemos 23 hectáreas que pueden ser planteadas para una economía del conocimiento, para un distrito tecnológico".

Marcucci resaltó que estos proyectos permiten "la creación de 10.000 puestos de trabajo y reemplazar los planes sociales por trabajo genuino, que es lo que necesitamos particularmente para los jóvenes".

"El Estado tiene que acompañar, tiene que bajar impuestos, tiene que generar menos burocracia, pero también ayudar en lo que corresponda a infraestructura, promoción de inversiones", remarcó y agregó: "El área metropolitana tiene condiciones, tiene científicos, tiene estudiantes de las carreras de tecnología y de la información, del desarrollo del software. Hay que generar un ecosistema y aquí lo podemos hacer".

"Hay que darle un impulso a la producción, hay que pensar esto en términos de generación de empleo, y estos proyectos le darían impulso", cerró.

Por su parte, Echeverri expresó que "Sauce Viejo viene creciendo mucho desde que se convirtió en ciudad, Ya contamos con un parque industrial, lo cual genera puestos de trabajo, pero apostar al parque mayorista también va a aportar al crecimiento productivo y comercial de la ciudad, donde se puedan instalar empresas justamente de distribución mayorista. Y lo que apuntamos es eso, a poder generar puestos de trabajo genuinos".

Fiasson coincidió que "para Recreo esto impactaría de lleno y de buena manera, Al día de hoy, Recreo no tiene un polo productivo, no tiene un área industrial. Entonces, La creación de un polo productivo de manera conjunta con el que ya está establecido en Santa Fe, implicaría una gran mejora para todos los recreínos, implicaría trasladar todas las industrias que hoy están metidas en el casco urbano con todo el proceso que implica en infraestructura, en mejorías para todas esas empresas. Por otra parte, lo que tiene que ver con el área agraria, es un avance porque implicaría mantener toda esa producción vigente, que no avance el casco urbano por sobre esa área verde y a su vez, mejorarla, meterla de alguna manera dentro de procesos productivos sustentables y crear nuevos puestos de trabajo por más en cantidad y en calidad por sobre lo que ya existen".