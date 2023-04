Perotti participó en Santa Fe del Festival Joven del Boleto Educativo Gratuito Recibidos

El gobernador Omar Perotti participó este domingo del Festival Joven del Boleto Educativo Gratuito (BEG), encuentro que se desarrolló en La Redonda Arte y Vida Cotidiana de la ciudad de Santa Fe, y que fue organizado por el gobierno de la provincia para celebrar la apertura del ciclo lectivo 2023 y el comienzo del tercer año de implementación del BEG.

Más de cinco mil personas, fundamentalmente jóvenes y adolescentes, se dieron cita desde temprano en el espacio cultural ubicado en el Parque Federal de la ciudad, donde también se concretó la primera edición de este año del programa itinerante Santa Fe en Tu Corazón, que gestiona el ministerio de Cultura provincial.

El gobernador remarcó que “hay muchos jóvenes disfrutando y aprovechando el Boleto, y recorriendo la provincia vemos cómo la gente lo valora, particularmente en toda la zona rural”, y destacó al BEG como “un elemento para remover cualquier obstáculo para que alguien se acerque a estudiar, para que vaya a enseñar o a trabajar a una escuela. Ese objetivo se está cumpliendo bien por otro año mas, a esta altura con récord de inscriptos para este mes: ya se superaron los 270 mil, y a este ritmo se superarán largamente los 310 mil del año pasado, con mas de 40 mil docentes ya inscriptos”.

Por ello, “creo que este es uno de los elementos a cuidar, a enriquecer, y a tener una pertenencia y una defensa -continuó Perotti-, seguir acompañando una decisión de estas características”. Y recordó que esto “fue un compromiso, porque lo vivíamos y veíamos esa desigualdad, esa enorme dificultad en la zona rural de muchas mamás y papás con 3 o 4 chicos y que a veces se tenía la plata para el colectivo y otras veces no, y eso va discontinuando y desalentando. No puede ser el costo de un pasaje lo que te deje fuera de la escuela: necesitamos igualar, necesitamos gente formada, comprometida con la educación, para que desde los 4 años en adelante los chicos estén en la escuela y aprendiendo, para que ninguno cuando terminó la escuela primaria no se anote y siga en la escuela secundaria”.

Finalmente, el mandatario sostuvo que “tenemos que ser la provincia que tenga la mayor cantidad de chicos y chicas que terminen la escuela secundaria, preparados de la mejor manera para ir a trabajar, para seguir una carrera terciaria o universitaria, ese tiene que ser el desafío, y salir a buscarlos y en cada pueblo y cada ciudad”, pidió Perotti, quien afirmó que “cuando no nos quede nadie fuera de la escuela, el piso sin duda de la provincia de Santa Fe seguirá subiendo, porque su gente va a estar formada y preparada para lo que viene”.

Del encuentro participaron también el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; el secretario de Gestión Cultural, Jorge Pavarin; los directores provinciales de Boleto Educativo, Rober Benegui; de Programas Socioculturales, Mariana Escobar; y de Innovación Sociocultural, Franco López Andreoli; el diputado nacional Roberto Mirabella; la concejala de la ciudad de Santa Fe, Jorgelina Mudallel; y la productora general de Santa Fe en Tu Corazón, Gabriela Cardozo.

El evento

La jornada comenzó a las 17:00 cuando saludaron desde el escenario los conductores del festival Agus Ferrer y Lorenzo Canteli y el DJ Gonza Yuale, quienes repasaron la agenda de artistas que luego desfilarían por la tarde nublada en Santa Fe.

El primer grupo en atrapar al público fue la banda local De las Chapas Crew, y continuó con La Esencia de La Cumbia, de Rosario y La Contra, de Santa Fe.

A las 20:00 llegó el momento de cierre musical con el show de Bándalos Chinos, la banda de Buenos Aires que hizo cantar a la multitudinaria audiencia, que durante 90 minutos acompañó todas las canciones con emoción y pasión.

Además, hubo patio gastronómico, feria de emprendedores, un parque para las infancias con escenario con shows en vivo e inflables y sorteos, y se desplegó el operativo multiagencial del Gobierno Provincial con stands de Boleto Educativo Gratuito y de vacunación Covid y de calendario, entre otras propuestas de distintas áreas.

Boleto Educativo Gratuito

El Boleto Educativo Gratuito es un programa del gobierno provincial que entró en vigencia en 2021, y en su tercer año de instrumentación ya cuenta con más 270 mil beneficiarios.

Al ser una política pública que tiene como principal destinatarios a las juventudes, también se encarga de llevar adelante diversos encuentros que fomenten la cultura, y desde su puesta en marcha realizó festivales en toda la provincia.