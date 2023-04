FICH-UNL lanza una nueva edición del concurso "El Agua en imágenes"

En el marco de los días mundial y nacional del agua, establecidos el 22 y el 31 de marzo, respectivamente, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en conjunto con el Diario El Litoral, organiza el XIII Concurso de fotografía «El agua en imágenes», con el auspicio de Aguas Santafesinas SA y de Marcelo López Pinturas.

La actividad, que forma parte de las acciones que promueve la Cátedra UNESCO «Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible», con sede en la FICH, y la Secretaría de Extensión y Cultura de la UNL, está destinada al público en general, sin límite de edad. Se podrán presentar hasta tres fotografías por autor/a, que deberán abordar el tema «Acelerar el cambio», propuesto este año por UNESCO con el objeto de promover en cada una de las personas que habita el planeta acciones cotidianas para mejorar la forma en que usan, consumen y gestionan el agua, a fin de contribuir a que miles de millones de personas que aún no tienen acceso al agua potable y saneamiento puedan alcanzar rápidamente este derecho humano fundamental.

Este año, al primer premio y a la mención especial «Las mujeres y el agua», se suman dos nuevas menciones especiales: «Comunidad FICH», para distinguir a un miembro de cualquier claustro de la FICH (docente, nodocente, estudiante o graduado/a), y «La FICH va a la escuela», destinada a escuelas primarias o secundarias que presenten una obra colectiva. También se seleccionarán otras fotografías en categoría de menciones y para integrar distintas muestras en las que participe la FICH.

La fecha de cierre del concurso es el 2 de mayo y la inscripción se debe realizar a través del sitio web https://www.fich.unl.edu.ar/concurso-fotografia/



Tema

Las fotografías deberán abordar el tema «Acelerar el cambio». Según Naciones Unidas, en 2015 el mundo se comprometió con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6: la promesa de que todos los habitantes del planeta tendrían agua y saneamiento gestionados de forma segura para 2030. “Al día de hoy, nos encontramos muy lejos de conseguirlo. Miles de millones de personas de áreas urbanas, periurbanas, rurales e industriales se ven restringidas porque aún no se han cumplido sus derechos humanos al agua y al saneamiento. Existe una necesidad urgente de acelerar el cambio. Los últimos datos muestran que los gobiernos deben trabajar un promedio de cuatro veces más rápido para cumplir con el ODS 6 a tiempo, pero esta no es una situación que pueda resolverse con solo un actor o grupo. El agua afecta a todos, por lo que se necesita que todos tomemos medidas. El Día Mundial del Agua es una oportunidad única en la vida para unirnos en favor del agua y acelerar juntos los avances en esta esfera”.



Jurado

Estará constituido por Mauricio Garín, fotógrafo del diario El Litoral; Felipe Franco, secretario de Extensión, Transferencia y Vinculación Tecnológica de la FICH; Matías Bonfiglio, representante de la Dirección de Cultura de la UNL; Mónica D’Elia, directora de la carrera Ingeniería en Recursos Hídricos de la FICH, y Mario Schreider, director de la Cátedra UNESCO «Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible», con sede en la FICH.



Premios

El primer premio consistirá en $ 10.000 (pesos diez mil) en efectivo. Se otorgará una mención especial de $ 8.000 (pesos ocho mil) en la categoría «Las mujeres y el agua»; una mención especial de $ 8.000 (pesos ocho mil) en la categoría «Comunidad FICH» y una mención especial de 25 litros de pintura látex interior blanca en la categoría «La FICH va a la escuela».