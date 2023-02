Clara García sobre la sequía: “Las medidas que están llegando son tardías y escasas”

La diputada provincial Clara García participó este jueves de un encuentro entre legisladores provinciales y miembros de las entidades que conforman la Mesa de Enlace de la provincia, donde se analizó la situación provocada por la sequía, y el tratamiento de una ley de riegos de emergencias y desastres agropecuarios.



“Escuchamos con preocupación las consecuencias de la sequía, lo decíamos desde mediados del año pasado, fueron tres años de efecto de la Niña, con escasas lluvias, y poca cantidad de agua, que han hecho perder hectáreas sembradas, productividad, y ha traído muerte de animales o ventas prematuras sin el kilaje suficiente, y dificultades en los tambos”, resumió García.



Y lamentó: “Es una situación que debía haber sido prevista por el gobierno provincial con anticipación, y que hoy ante la crisis y el desastre climatológico, las medidas que están llegando son tardías y escasas, tanto en montos como en complejidad de la tramitación, y falta de entendimiento de la importancia que el campo tiene como primer eslabón de la cadena productiva”.



Luego de escuchar a las entidades, la diputada del PS anticipó que "la actividad agropecuaria va a tener valores tan mínimos de rentabilidad, que van a impactar en la agroindustria y por lo tanto en la generación de empleo, en los comercios, servicios, y la construcción. Lo vamos a ver en las ciudades, porque cuando hablamos de bioeconomías se trata de esto, lo virtuoso de un encadenamiento productivo a partir del campo, pero también las dificultades si no se toma a tiempo el respeto a la naturaleza”.



“Es un sector, que por un lado es el que mayor divisas genera a la economía nacional, y el que más tributos brinda a las arcas nacionales a través de los derechos de exportación, de lo que llamamos retenciones, y de lo cual llega tan poco a nuestros productores, ahora con una ayuda compleja y a cuentagotas”, cuestionó.



Ley de Emergencia Agropecuaria



En otro tramo del encuentro, se dialogó sobre un proyecto de ley de Emergencia Agropecuaria que ya tiene media sanción del Senado, sobre el que las entidades “han manifestado algunas cuestiones que requieren estudio, un acuerdo importante, porque no solo se trata de una norma de transición para esta emergencia, sino que va a permanecer en el tiempo como una ley marco ante las emergencias agropecuarias, por eso nos hemos propuesto que tenga una amplísima mayoría parlamentaria porque quien le va a dar continuidad es el nuevo gobierno”.



Asimismo, la legisladora explicó que el texto normativo propuesto "contiene un capítulo en relación a los seguros de riesgo agropecuario que entendemos, antes de tomarse una definición, debe cuantificarse y dialogar con los actores del sector asegurador".



“Lo que estamos requiriendo es de manera urgente, la aplicación de herramientas que ya existen y de recursos presupuestarios y financieros que el gobierno provincial ya tiene, para lo cual la ley no modifica esta posibilidad del gobierno provincial de aportar, y del gobierno nacional de hacerlo de una manera más efectiva”, aclaró García.



Y cerró: “Seguramente la ley tendrá mayor análisis y búsqueda de información para una toma de decisión absolutamente consensuada, pero ratificamos la necesidad de la urgencia en el apoyo financiero al sector productivo de Santa Fe”.