La provincia inició el diálogo paritario con los gremios de la administración central

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, encabezó este jueves la primera reunión paritaria de 2023 con los representantes de los gremios de la administración central, ATE y UPCN. Del encuentro participaron los secretarios generales de UPCN, Jorge Molina; y ATE, Jorge Hoffmann.

Al término de la reunión, Pusineri realizó una evaluación del intercambio mantenido: “Abrimos la reunión paritaria, tal cual estaba pautado desde diciembre, a fin de analizar la política salarial para el año 2023 y las condiciones de trabajo de agentes de la administración central. Empezamos a tener un intercambio acerca de los temas que pueden entrar en la agenda de acuerdo a instancias anteriores y hemos convenido también en constituir las comisiones técnicas respectivas”.

Respecto de la dinámica que adoptará la negociación, el ministro advirtió que “el sistema de paritarias de la provincia de Santa Fe tiene su autonomía para los planteos. Los gremios van efectuando sus formulaciones, el Ejecutivo tiene que hacer el análisis. Ninguna posibilidad está descartada, pero sí tenemos que ir avanzando en los criterios, las conversaciones e ir compaginándolos para poder hacer una oferta. En función del avance que vamos teniendo, realizaremos las nuevas convocatorias”.

Asimismo, el funcionario descartó que se esté pensando en incorporar la modalidad de “cláusula gatillo”: “No tuvimos un planteo formal respecto de una cláusula gatillo. Conceptualmente, me parece un tema superado. En la discusión paritaria en la Argentina que ya lleva tres años no está presente la cláusula gatillo. Pero además hay que señalar que la cláusula gatillo que conocemos en la provincia de Santa Fe hubiera significado llegar a la paritaria del día de hoy con 10 puntos menos, por lo que no veo el beneficio para los trabajadores”.

Por otro lado, Pusineri subrayó que la propuesta a la que se arribe será válida para todos los agentes del gobierno provincial: ”La idea del Ejecutivo es no discriminar entre sectores de la administración pública. Estamos hablando siempre de aumentos porcentuales, de forma tal que vamos a seguir el criterio de años anteriores”.

Finalmente, el funcionario hizo referencia a la relación que tendría el ofrecimiento salarial con la inflación: “En una negociación paritaria, la expectativa es una moneda de doble cara: funciona el aumento que se pacta y éste resulta más virtuoso si la inflación empieza a bajar. Si la inflación sube hay mayor tensión, mayor conflictividad. De manera tal que ambas cosas deben funcionar para tener un esquema que sea beneficioso para los trabajadores y también para el funcionamiento del Estado”, concluyó.

En la reunión también estuvieron presentes el secretario Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía, Guillermo Mateo; y el subsecretario de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía, José Puccio.

La apertura de reuniones paritarias continuará el jueves por la tarde con los gremios docentes y el viernes 10 de febrero con representantes sindicales del sector de la salud.