Clara García: “El gobernador debe convocar inmediatamente a todos los partidos a trabajar en la pacificación de Rosario”

La diputada provincial Clara García expresó su preocupación frente a la escalada de violencia e inseguridad que atraviesa Rosario y explicó que “así como frente a la pandemia se formó un comité de expertos, la situación de la inseguridad requiere un trabajo conjunto, con amplitud y diversidad, para construir la mejor solución”, el gobernador Omar Perotti debe convocar de manera urgente “a todas las fuerzas políticas y sus respectivos equipos técnicos de seguridad a trabajar conjuntamente en un plan de pacificación hasta el 11 de diciembre cuando se efectúe el recambio de gobierno”.



“La violencia todos los días cruza un nuevo límite en Rosario. No hay más tiempo que perder. Creemos que el gobernador debe convocar hoy mismo a los mejores especialistas y los equipos técnicos de todos los partidos políticos a trabajar en una misma mesa, de lunes a lunes, en una política de pacificación que devuelva la tranquilidad a las familias”, afirmó la legisladora.



En tanto, de cara al futuro, García realizó una invitación "a todos los espacios políticos con vocación de gobernar la provincia para construir desde hoy mismo un plan de seguridad serio y pormenorizado que se transforme en una verdadera política de Estado para Santa Fe, para implementarse a partir de diciembre de 2023 en adelante, gane quien gane las elecciones”. "Un plan consensuado y firmado por todos los candidatos y partidos, que sea capaz de sostenerse en el tiempo sin dubitaciones y con un fuerte respaldo político e institucional", detalló.



“No hay soluciones mágicas contra la violencia y el delito, ya quedó demostrado en la campaña de 2019. Un eslogan no resuelve un problema tan grave y tan complejo”, afirmó la diputada socialista y agregó: “En las recorridas cotidianas que realizamos por los distintos barrios de Rosario escuchamos reiteradamente de boca de los propios vecinos la frase ‘esto es zona liberada’ y no podemos permanecer indiferentes. El dolor de las familias de las víctimas y el miedo que atraviesa a todo Rosario nos obligan a comprometernos y a poner lo mejor de cada uno en un programa serio y responsable”.