Cambios en el Gabinete: Manzur deja el cargo y vuelve a Tucumán

El presidente Alberto Fernández afirmó que va a "devolver a los tucumanos" al jefe de Gabinete y gobernador de Tucumán en uso de licencia, Juan Manzur, para que "lleve al triunfo al peronismo", luego de que el ministro coordinador manifestara su intención de ponerse al frente de la campaña electoral en su provincia.

El jefe de Estado confirmó la salida de Manzur del Gabinete y ahora se abre la incógnita sobre quién será su reemplazante.

"Ahora que viene un tiempo de inflexión, vamos a devolverle a Juan a los tucumanos para que trabaje con los tucumanos, para que lleve al triunfo al peronismo", enfatizó Fernández al inaugurar las estaciones transformadoras Los Nogales y El Manantial en Tucumán.

Durante una actividad junto a Manzur, el Presidente destacó: "Quiero pedirles que nos llamemos a la reflexión, que nos escuchemos, porque es tiempo de decidir. El 14 de mayo ustedes van a resolver quién gobierna Tucumán. No se olviden de la Argentina que nos dejaron".

"Hubo momentos complicados, tuve que soportar una pandemia, tuve que soportar la guerra, tuve que soportar conflictos internos, por qué no decirlo. Hubo algún momento difícil donde necesité de Juan para que me acompañara en la jefatura de Gabinete de ministros. Le pedí que viniera, que dejara el gobierno de Tucumán durante un tiempo, para que me ayudara", recordó.

En ese sentido, el jefe de Estado expresó: "Gracias Juan por acompañarme todo este tiempo que lo hiciste. Lo hiciste lealmente, lo hiciste bien, lo hiciste con mucha fuerza, lo hiciste con las consignas que teníamos de buscar la unidad. Gracias Juan porque me ayudaste todo este tiempo".

"Estamos entrando en el último año de mandato que el pueblo me dio el 27 octubre de 2019 y que asumí el 10 de diciembre de 2019. Fueron tiempos muy difíciles, pero siempre estuvimos de pie y actuamos buscando lo que me comprometí a hacer el primer

día: atender primero a los últimos", enfatizó Fernández en otro tramo de su discurso.

En clave electoral, el mandatario nacional reconoció que "hay muchas cosas que resolver" y planteó: "Tenemos que generar más trabajo, terminar con problema de inflación, que Argentina crezca. Debemos seguir por esa senda. La senda de los que pensamos en los argentinos y argentinas, en los que pensamos en los últimos, los que están en el fondo del pozo, a los que debemos tenderle una mano para volver a traerlos a vivir dignamente".

"No se olviden de la pobreza a la que sumergieron a millones de argentinos, ni de los 25 mil millones de dólares con los que nos endeudaron", expresó Fernández en una crítica directa hacia Juntos por el Cambio.

A su turno, Manzur envió un mensaje hacia el interior del Frente de Todos y respaldó al jefe de Estado: "Lo que vos decidas, el peronismo tucumano te va a seguir. Se vienen momentos de puntos de inflexión en la vida política de Argentina".

"Hay que actuar con prudencia, con serenidad. No puede ser que este país que esta despegando después de todo lo que nos está pasando no puede ser que vuelva a los que lo fundieron", subrayó el gobernador de Tucumán en uso de licencia.

Además, reconoció que en la coalición oficialista existen "diferencias", lo que consideró "sano, bueno y lógico tenerlas", pero advirtió que "nunca pueden ser más grandes" que las que tienen con el ex presidente Mauricio Macri.

En ese contexto, Manzur anunció que será el jefe de campaña de Osvaldo Jaldo para las elecciones provinciales: "Hoy una vez más puedo asegurar, delante de toda esta dirigencia y de esta militancia, el próximo gobernador se llama Osvaldo Jaldo. Él es el gobernador".

"Asumo la total y plena responsabilidad. El jefe de campaña de Jaldo gobernador se llama Juan Manzur. Yo soy el jefe de campaña. Una vez más, los voy a llevar al triunfo", aseveró.

Por último, el jefe de Gabinete sentenció: "El peronismo nunca abandona, no deja solo a nadie, y menos cuando asume una responsabilidad de esta magnitud. Por eso hoy todos, sin excepción, los que forman parte de nuestro espacio, los que están en el peronismo, vamos a acompañar a Osvaldo Jaldo".

Luego de que el ministro coordinador informó que se pondrá al frente de la campaña electoral en Tucumán, desde la Casa Rosada no confirmaron cuando dejará su cargo ni quién será su reemplazante.