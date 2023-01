El papa Francisco aclaró sus comentarios sobre que "ser homosexual es un pecado"

El papa Francisco aclaró sus recientes comentarios sobre la homosexualidad y el pecado, en respuesta a una petición enviada por James Martin, sacerdote jesuita que ha estado a la vanguardia en la búsqueda de construir puentes entre la Iglesia católica y la comunidad LGBTQ+.

En opinión de Martin, la declaración del sumo pontífice sobre que "ser homosexual es un pecado" planteó dudas. "Algunos medios de comunicación atribuyeron estos sentimientos directamente al papa, aunque la enseñanza de la Iglesia no establece que la orientación homosexual en sí misma sea un pecado", escribió el estadounidense en Outreach, un portal en línea católico LGBTQ del cual es editor.

Frente a esta situación, el sacerdote se dirigió a Francisco con tres preguntas sobre el tema, a las que el máximo líder de la Iglesia católica respondió este viernes en una carta escrita de su puño y letra en español, que fue compartida en Outreach.

"Cuando dije que es pecado, simplemente me referí a la enseñanza de la moral católica que dice que todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado. Por supuesto que hay que tener en cuenta las circunstancias que disminuyen o anulan la culpa. Como ves, estaba repitiendo una cosa general. Tendría que haber dicho: 'Es pecado como lo es todo acto sexual fuera del matrimonio'", reza la misiva.

Por otra parte, el jesuita, quien también dirige un ministerio para católicos LGBTQ+ con sede en EE.UU., aplaudió la posición del papa en su entrevista esta semana sobre despenalizar la homosexualidad. "Fue un paso histórico hacia la protección de la Iglesia católica de las personas LGBTQ vulnerables en todo el mundo", dijo.

Francisco también se refirió en su carta al respecto: recordó que no es la primera vez que habla de la homosexualidad y reiteró que no es un delito y que "la criminalización no es ni buena ni justa". "Yo le diría a quien quiera criminalizar la homosexualidad que se equivoca", agregó.