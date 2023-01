Colón fue contundente en su último amistoso y venció 3 a 0 a Instituto

Colón derrotó este domingo por la noche a Instituto en Córdoba por 3 a 0, en su último partido amistoso de pretemporada, a una semana del debut en la Liga Profesional de Fútbol Argentina.

Si bien Instituto sorprendió al Sabalero en el comienzo del partido, no tuvo la eficacia necesaria para desnivelar en el marcador. Colón aprovechó esa circunstancia y, cuando tuvo su oportunidad, no la dejó pasar.

A los 23 minutos del primer tiempo, Juan Pablo Álvarez se proyectó por derecha y, tras un rebote, envió un centro que fue muy bien aprovechado por Laureano Troncoso para establecer el 1-0.

¡A LO HAALAND! Troncoso se inventó una pirueta y definió para que Colón abriera el partido ante Instituto.



???? Disfrutá del #FútboldeVerano por #StarPlusLA pic.twitter.com/vo6gmmua2g — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) January 22, 2023

Los cordobeses salieron a buscar el empate y volvieron a tener situaciones de gol, pero volvieron a mostrar falta de definición. Y otra vez aprovechó el conjunto de Saralegui: cuando el primer tiempo se terminaba, Cristian Vega recibió un rechazo a pocos metros del área rival y marcó el 2-0, con un remate que ingresó junto al palo derecho del arquero local.

¡AUMENTÓ COLÓN! Cristian Vega probó desde lejos, la pelota picó y se le metió a Carranza para el 2-0 del Sabalero sobre Instituto.



???? Disfrutá del #FútboldeVerano por #StarPlusLA pic.twitter.com/fF6qjlqsUy — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) January 22, 2023

La segunda mitad del partido no fue muy diferente, ya que Instituto volvió a asumir la iniciativa y fue contra el arco hoy defendido por Ibánez. Pero los albirrojos volvieron a dejar en evidencia su falta de gol.

Colón, que se paró decididamente de contragolpe, logró ampliar la diferencia cerca del final: a los 43 minutos Santiago Pierotti desbordó por derecha y habilitó a Wanchope Ábila, que marcó el 3-0 final.

De esta forma, el equipo de Marcelo Saralegui cerró con un triunfo la pretemporada, para ponerse a pensar en Lanús, su rival del domingo 29 de enero, desde las 19.15, en el Cementerio de los Elefantes, por la primera fecha de la Liga Profesional.

¡EL GOL QUE MENOS QUERÍA! Wanchope Ábila, hincha de Instituto, tuvo la suya y le convirtió a La Gloria para el 3-0 de Colón.



???? Disfrutá del #FútboldeVerano por #StarPlusLA pic.twitter.com/MFrCf9bWgB — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) January 23, 2023

Síntesis

Instituto: Jorge Carranza, Sebastián Corda, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Juan Franco; Roberto Bochi, Gabriel Graciani, Alex Rodríguez y Franco Watson; Gastón Lodico y Adrián Martínez. DT: Lucas Bovaglio.

Colón: Matías Ibáñez; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Juan Pablo Álvarez, Cristian Vega, Baldomero Perlaza y Joaquín Ibáñez; Laureano Troncoso y José Pablo Neris. DT: Marcelo Saralegui.

Goles: PT 23' Laureano Troncoso (C) y PT 43' Cristian Vega (C).

Cambios: PT 29' Jorge Benítez x Troncoso (C); ST 0' Ramón Ábila x Benítez (C); Santiago Pierotti x Álvarez (C) y Leonel Picco x Vega (C); ST 13' Santiago Rodríguez x A. Rodríguez (I) y Jonathan Bay x Franco (I); 21' Braian Cuello x Lodico (I) y Lucas Albertengo x Martínez (I) y 24' Julián Chicco x Perlaza (C); 32' Nicolás Barrientos x Watson (I).

Estadio: Mario Alberto Kempes.