Se viene una nueva fecha de la “Copa Ciudad de Santo Tomé”

Este jueves 19 de enero, por la noche, se disputará una nueva fecha del primer torneo de fútbol local “Copa Ciudad de Santo Tomé” que organiza la Municipalidad, a través de la Dirección de Deportes y Recreación.

La competencia, que incluye fútbol masculino y femenino, se desarrolla en el Complejo Coliseo y cuenta con la participación de todos los clubes de la ciudad que practican esta disciplina, y tiene como objetivo promover el deporte, la convivencia y la integración entre las instituciones locales.

Luego de las dos primeras fechas realizadas el 15 y 22 de diciembre, Atenas, Don Salvador, Floresta, Independiente, Los Piratitas y Real Adelina seguirán compitiendo para consagrarse campeones de este primer torneo 100% santotomesino.

En esta fecha, la particularidad es que comenzará la participación de los equipos femeninos con el partido que disputarán “Las Gladiadoras”, de la Asociación Santotomesina de Veteranos, contra el representativo de Atenas.

Por su parte, entre los equipos masculinos, los cruces serán: Real Adelina vs. Don Salvador, Atenas vs. Los Piratitas, e Independiente vs. Floresta.