Una camioneta robada en Castelli al 1900 apareció en Monte Vera, totalmente dañada

Por Santotomealdia

Una vecina de nuestra ciudad sufrió el robo de su camioneta y, a las pocas horas de realizar la denuncia, el vehículo apareció volcado y destruido en la localidad de Monte Vera.

Sucedió en la zona de calle Castelli al 1900, durante la madrugada del martes pasado. La camioneta estaba estacionada en la puerta de la casa de la víctima.

La propietaria del vehículo, Marianela, contó que se despertó poco después de las 6 de la mañana y comprobó que la camioneta no estaba. "Salí y empecé a buscarla por las otras calles y no la encontré, entonces era lógico que me la habían robado y fui a hacer la denuncia", relató, en una entrevista con radio Aire de Santa Fe.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que la camioneta era sustraída. Esas imágenes corroboraron que un hombre se la llevó a las 5:05. Con el video, la mujer radicó la denuncia en la Comisaría 12, cerca de las 6:30 de la mañana.

Una hora después, le avisaron que el vehículo había aparecido en una calle de tierra de barrio Paprocki, Monte Vera. Según le dijeron en la comisaría de esa localidad, hallaron la camioneta tras el llamado de una mujer que denunciaba que su expareja la estaba hostigando.

"Lamentablemente, es algo material y se repone porque gracias a Dios tengo laburo y quizás busque otro tipo de salida para volver a tener algo igual o mejor, pero te da impotencia porque no puede ser la impunidad con la que se manejan", se lamentó la joven.