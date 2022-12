Plan Incluir: La provincia entregó $3 millones al Club Atenas

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia, Juan Manuel Pusineri, entregó un subsidio de 3 millones de pesos a las autoridades del Club Atenas, en el marco del Plan Incluir. El aporte será destinado a obras de iluminación del predio, especialmente de la cancha de fútbol.

Durante el acto, Pusineri recordó que, a través del Plan Incluir, “la gestión del gobernador Omar Perotti acompaña a cientos de instituciones sociales y deportivas en todo el territorio de la provincia, en el trabajo de contención, integración y desarrollo integral que proponen a chicos, chicas y jóvenes con sus actividades”, destacó.

“Estamos agradecidos a todos los trabajan promoviendo el deporte, la camaradería, la solidaridad y demás valores que encarna el deporte. Somos nosotros quienes les agradecemos a ustedes la posibilidad de seguir encontrándonos, ya que, a través del Plan Incluir, se llega a cientos de clubes e instituciones relacionadas con el desarrollo de una mejor sociedad. Y mucho más, tratándose de Atenas que es uno de los clubes más tradicionales de Santo Tomé, con una trayectoria dilatada y que hoy se encuentra en franco crecimiento”, completó el funcionario.

Por su parte, el presidente de la institución, Carlos Ferrigutti, manifestó su agradecimiento al gobierno de la provincia: “Estamos muy contentos ya que el club funciona con la cuota societaria y demás beneficios que se implementan, pero no logra concretar todo lo que necesita. Si no tenemos una ayuda del Estado no podemos seguir creciendo y cumpliendo con todo lo necesario para la institución”, sostuvo.

“Actualmente hay 500 chicos y jóvenes que vienen a practicar al club varias disciplinas. Tenemos que seguir creciendo para cumplir con las necesidades de esta institución que ya tiene 90 años y es un emblema para la ciudad”, concluyó.