Busatto: "Perotti debe romper su silencio y defender a Santa Fe"

El jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Leandro Busatto, criticó al gobernador Omar Perotti por su silencio tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que favorece las arcas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y perjudica a las 23 provincias.

"El fallo de la Corte es un insulto sin precedentes al federalismo y el intento de profundizar la construcción de una Argentina a imagen y semejanza de los que añoran un país donde todo se decida y se concentre en CABA", expresó.

Busatto destacó el reclamo de 18 gobernadores que se manifestaron "en defensa de los intereses de sus provincias y de quienes creemos que debe respetarse lo establecido en la Constitución Nacional y las leyes vigentes".

"Pero paradójicamente, siendo nuestra provincia Cuna de la Constitución y emblema del federalismo, el silencio de algunos dirigentes respecto a un tema tan importante genera ruido. ¿Por qué Perotti no adhirió al legítimo reclamo de los gobernadores?", insistió.

"Necesitamos un gobierno provincial que haga sentir nuestra voz y garantice la defensa de los intereses de Santa Fe en esta discusión trascendental para la Argentina. Le pedimos a Perotti que rompa el silencio y adopte una postura acorde con la historia de nuestra provincia", remarcó.

Además, apuntó también contra "el silencio de algunos legisladores nacionales que se ufanan de dejar sin quórum a su propio bloque por no, supuestamente, no tratar temas de Santa Fe, y no se les ve por estas horas defendiendo la provincia".