El próximo jueves se realizará la Fiesta del Deporte santotomesino

El próximo jueves 29 de diciembre se llevará a cabo, en el salón de eventos La Isla de la ciudad de Santo Tomé, la edición número 24 de la Fiesta del Deporte Santotomesino.

En la ocasión se entregarán los premios CABLEVIDEO, DEPORFE y DEPORTEMANIA a los mejores deportistas destacados en 2022 de la ciudad. La ceremonia comenzará a las 21.30 hs. y será transmitida por Cablevideo Digital y Radio Sol Play 91.5.

Cabe señalar que el ganador del premio principal en la última edición fue Jordi Godoy (Básquet), integrante del primer equipo de básquet de Unión de Santa Fe que ascendió a la Liga Nacional.

Historial de Ganadores:

1996 - Entrega de Medallas para todos los destacados.-

1997 - Carlos Ríos (Boxeo)

1998 - Pablo Burtovoy (Fútbol)

1999 - Amelia Fournell (Tiro)

2000 - Amelia Fournell (Tiro)

2001 - Jorge Bessone (Ciclismo)

2002 - Cristian Pioli ( Atletismo)

2003 - Amelia Fournell (Tiro)

2004 - Malvina Verón (Pesas)

2005 - (no se realizó por razones de fuerza mayor)

2006 - Malvina Verón (Pesas)

2007 - Raúl Macedo (Natación)

2008 - Malvina Verón (Pesas) - Damián Pereyra (Automovilismo) Compartido.-

2009 - Rodrigo E. Haag (Básquet)

2010 - Rodrigo E. Haag (Básquet)

2011 - Rubén Benítez (Atletismo)

2012 - Daniela Sánchez (Natación)

2013- Agustín Tourn (Arquería)

2014- Mauricio Martínez (Fútbol)

2015- Club Atenas (Ascenso a 1° división LSF)

2016- Club Independiente (Ascenso a 1° división LSF)

2017- Indira Pampiglioni (Taekwondo)

2018- Bruno Bianchi (Taekwondo)

2019- no se realizó el evento por pandemia (debía realizarse en marzo de 2020)

2020- no se realizó el evento por pandemia (debía realizarse en marzo de 2021)

2021- Jordi Godoy (Básquet)

2022- SE ELIGIRA EL MEJOR DEPORTISTA DEL AÑO EL JUEVES 29 DE DICIEMBRE.