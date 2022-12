Daniela Qüesta: "Es una alegría enorme, pero no se puede parar el país"

Más allá de no estar de acuerdo con el feriado, la Municipalidad de Santo Tomé tuvo que acordar con el gremio brindar un esquema para prestar los servicios esenciales, entre los cuales se encuentran la recolección de residuos, basura general, las cuadrillas de agua corriente y cloacas, el cementerio municipal y las cajas municipales.

"A medida que avanzó la medianoche acordamos con el gremio un sistema de servicios esenciales. Tratamos de encontrar un término medio. Más allá de la felicidad y la alegría, hicimos todo lo posible para generar espacios de encuentro”, expresó la intendenta Daniela Qüesta en diálogo con Santotoméaldía.

Asimismo remarcó que “vivimos el Mundial fecha a fecha con los santotomesinos, en el Anfiteatro, fue y es una alegría enorme, ahora de ahí a generar una paralización total de la actividad económica de los municipios” y agregó: “Nosotros prestamos un servicio que tiene que ver con la vida cotidiana del vecino, también es cierto que convivimos en una organización que tiene otros estamentos, donde también el gremio hizo su planteo y nosotros necesitábamos resolverlo lo antes posible, con el menor nivel de conflictividad posible y el menor costo posible para el Municipio”.

En ese sentido, detalló que “después de hablar con el gremio, decidimos aplicar el Decreto de servicios esenciales consensuado con ellos. Para nosotros aplicar un doble salario por un día a la totalidad de empleados municipales nos iba a salir cerca de 4.000.000 de pesos. Esto fue una salida intermedia, pedimos disculpas porque tomamos una decisión y después la corregimos, pero tratamos de escuchar a todas las partes, tratando de no complejizar la situación de la ciudad, en el plan de acción que llevamos adelante no se puede parar”.

“Seamos felices, veamos por la tele todos los festejos, pero no estábamos de acuerdo con parar absolutamente la administración. Ante el reclamo del gremio y la posibilidad de terminar con una judicialización de lo que tendría que ser un festejo, encontramos esta salida intermedia”, sostuvo la mandataria.

En tanto, sobre el decreto comunicado por el Gobierno Nacional, encabezado por Alberto Fernández, resaltó: "Tuvo el lunes completo para tomar una decisión. Los intendentes quedamos atrapados entre las decisiones nacionales y provinciales, porque íbamos a estar en la discusión de si es un feriado nacional, pero tampoco estaba fijado por ley".

"Nosotros no podemos no recolectar residuos, no abrir el cementerio, no podemos parar más allá de la alegría que significa haber ganado el mundial", concluyó.