Operativo Verano: comenzó el desmalezado de terrenos baldíos privados

La Municipalidad de Santo Tomé, a través del área de Servicios Públicos, comenzó a trabajar en la limpieza y desmalezado de terrenos baldíos privados, luego de notificar a los propietarios de esos lotes que se encuentran en estado de abandono. Los trabajos se llevan adelante en el marco del denominado “Operativo Verano”, de la campaña Ciudad Limpia.



Las primeras acciones se llevaron a cabo en un terreno de grandes dimensiones ubicado en calle Mitre al 2900, lugar que se encontraba con altos pastizales y basura, generando un serio perjuicio, tanto para los vecinos y vecinas como para el medio ambiente.

El objetivo de la campaña es continuar erradicando los microbasurales, aportar a la salud pública y colaborar con la seguridad, con la consigna de que mantener la ciudad limpia es responsabilidad de todos.



Al respecto, la directora de Relaciones Institucionales, Gabriela Solano, expresó: "Vemos con agrado que en algunos casos, una vez notificados por el área de Saneamiento Ambiental, los propietarios de estos terrenos han procedido a la limpieza y mantenimiento”.

“En donde no ha ocurrido esto, el Municipio actúa y cobra la multa y los trabajos. Tenemos que entender que, para que disfrutemos de una ciudad limpia y ordenada, todos debemos hacer nuestra parte", agregó la funcionaria, quien supervisó los trabajos junto al director de Servicios Públicos, David Isas.



Por otra parte, Solano destacó que “también existe la posibilidad de obtener beneficios tributarios, a través de la firma de un comodato, con alguna institución que pueda realizar actividades recreativas o sociales, tales como una huerta comunitaria, la realización de ferias o actividades deportivas”.

Ordenanzas vigentes

La ordenanza 3189/16, modificada por la ordenanza 3146/19, establece que todos los propietarios de inmuebles ubicados en la zona urbana de la ciudad están obligados a mantener libre de yuyos y malezas, tanto las aceras como los terrenos baldíos, inmuebles y las edificaciones en construcción, como asimismo en buen estado de higiene, conservación y seguridad. Para el caso de que no se cumplimente lo exigido, están previstas las instancias de intimación y multa.



Por otra parte, la ordenanza 3420/21, establece para inmuebles urbanos ociosos la aplicación de una sobretasa. Se entiende por inmuebles urbanos ociosos a aquellos inmuebles de propiedad privada, ubicados en la zona definida como urbana, sobre los cuales no se está produciendo ningún ejercicio de uso por parte de su propietario o terceros. La categoría incluye a superficies sin lotear, lotes baldíos (cercados o no), a construcciones destinadas al uso residencia y a construcciones destinadas a fines comerciales.



También existe la ordenanza 3406/20, que fija pautas para el “uso social de baldíos”, destinado a los propietarios de terrenos baldíos existentes en el ejido urbano de Santo Tomé y a las asociaciones vecinales y demás entidades con personería jurídica, interesadas en utilizarlos a través de la firma de un comodato para fines sociales tales como huertas, espacios recreativos, culturales o deportivos. En la misma se establecen importantes beneficios para los contribuyentes propietarios.

Finalmente, es importante recordar que la ordenanza 2239/01 -Código de Faltas-, hace referencia a la basura depositada por los vecinos en la vía pública. La norma establece que la misma será colocada en la vereda o espacio verde de la propiedad, y que las ramas tienen que estar atadas y las hojas colocadas en bolsas o cajas, no pudiendo superar el metro cúbico.