"Dibu" Martínez: "Se puede decir que Francia es favorito, pero nosotros tenemos al mejor del mundo"

El arquero de la Selección argentina Emiliano "Dibu" Martínez palpitó hoy la final del Mundial de Qatar 2022 y señaló que "se puede decir que Francia es favorito", pero remarcó que el conjunto albiceleste tiene "al mejor del mundo", en referencia al capitán Lionel Messi, por lo que existen "muchas chances de lograr el objetivo".

"Es una locura, nosotros arrancamos perdiendo con Arabia, realmente teníamos la ilusión como la gente y llegó un balde de agua fría. Fuimos mejorando partido a partido, pero sabiendo que con México ya era una final. Fue un camino difícil, pero dijimos que no íbamos a dejar al país en malas condiciones, que íbamos a dejar todo para jugar la final del mundo y hoy estamos a un paso", manifestó Martínez en conferencia de prensa.

Y añadió: "Nosotros sentimos a la gente cerca y en cada cancha nos sentimos locales. Sentimos el calor como si estuviéramos jugando en Argentina. Creo que es la gran ventaja que nos ayudó a afrontar el partido con Arabia".

En cuanto al rival, "Dibu" expresó: "Estuvimos viendo a Francia obviamente porque era un rival que nos podía tocar en octavos de final. Es el último campeón del mundo, los cuatro de arriba son peligrosísimos, tiene una gran defensa y un gran arquero. No es solo un jugador, los recaudos los tenemos pero nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juega para hacerles daño".

"En Brasil decían que el favorito era Brasil y hoy se puede decir que es Francia, pero nosotros tenemos al mejor del mundo. Nos gusta cuando dicen que el otro es favorito, no nos sentimos ni inferior ni superior a nadie. Teniendo una buena noche defensiva tenemos muchas chances de lograr el objetivo", añadió.

Consultado por el presente de Messi, el arquero respondió: "Lo veo feliz, como se está viendo en la cancha. En la Copa América fue de lo mejor que vi en mi vida pero en este Mundial creo que dio un paso adelante. Era difícil superar al otro Messi, pero nos genera mucha energía al equipo al tener al mejor con ganas y alegría. Nos ayuda muchísimo".

"Es difícil no pensar en lo que costó llegar, sería una mentira decir que no se me pasa por la cabeza. Soy un luchador, luché toda mi vida desde los 12 años que me fui a jugar a Independiente. Las emociones van a estar pero cuando empieza el partido solo me enfoco en ganar y en atajar las pelotas del rival", continuó el futbolista del Aston Villa de Inglaterra.

Por último, recordó: "Desde chico he llorado por perder por penales con Alemania, por perder en fase de grupos con Suecia... Yo lo vivía como un hincha como lo viven ahora, por eso tengo la conexión con ellos y soy uno más como el resto de mis compañeros. Creo que es lo que mejor hacemos".

"La necesidad de ganar te puede llegar a jugar en contra. Hay que tener cabeza fría los primeros minutos del partido y hacer lo que venimos haciendo. Tenemos que saber que estamos jugando solo un partido de fútbol. Es lo más difícil que hay que hacer porque también sabemos que es la final del mundo", cerró Martínez.

