Busatto: "Construyeron una infamia para condicionar a la democracia"

Con la plaza Mariano Moreno como escenario, y ante más de 400 personas, el jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Leandro Busatto, calificó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner como una "infamia" con la que "no sólo buscan proscribir a la vicepresidenta, sino fundamentalmente condicionar a la democracia".

Sus declaraciones se dieron en el marco de un plenario de la Corriente Nacional de la Militancia en la ciudad de Rosario, en el que también estuvieron el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi; el jefe del Bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación, Germán Martínez; el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación, Roberto Sukerman, y la concejala Norma López.

Para Busatto, la condena contra Cristina busca, entre otras cosas, fragmentar al peronismo, "porque es la única fuerza política que pudo ser la piedra en el zapato del poder, el hecho maldito del país burgués".

"Los que buscan eso son los que viajan con jueces, fiscales y empresarios mediáticos a Lago Escondido, y los que antes golpearon cuarteles", agregó. "Son los que vinieron a decirle a la Argentina que el 5% puede vivir como quiere y el resto como puede. Y por eso van contra el último bastión que tiene la democracia argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner", enfatizó.

Por su parte, Rossi sostuvo que en el país hay "un suprapoder, que es Magnetto, con jueces y fiscales que actúan coordinadamente junto con los medios de comunicación hegemónicos, y que ponen en jaque a la democracia".

"Alguna vez trascendió que Magnetto dijo que, para él, la presidencia de un país era un cargo menor. En realidad no la presidencia, sino la política. Porque con la justicia y los medios condicionan a la política. El poder de Magnetto hoy es la Corte Suprema de Justicia", precisó.

"En 1946 Perón acertó y ganó las elecciones con una consigna: era Braden o Perón, es decir, la embajada de Estados Unidos o Perón. Hoy es Cristina o Magnetto. No es Cristina o la oposición. Es Cristina o Magnetto, y nuestros dirigentes tienen que empezar a plantearlo de esa manera", insistió. En tanto, Germán Martínez reivindicó la idea de plantear estos debates en espacios abiertos, en lugares públicos. Parafraseó a Raúl Scalabrini Ortiz para advertir que el peronismo no debe quedarse quieto ante lo que está ocurriendo ("el agua que se estanca, se pudre") y dejó en claro que la vicepresidenta debe tener un rol clave en 2023: "Más allá de su decisión, Cristina debe estar para el fortalecimiento de nuestro espacio político y de la estrategia electoral"."Tenemos que ocupar los espacios públicos, como hoy, estar en la calle. Además de sentar nuestra posición en redes sociales, tenemos que estar en la calle, en el territorio. Los Macri, los Bullrich, los Larreta, tienen como proyecto la destrucción de las políticas de trabajo, de inclusión, y persiguen a quienes están en la vereda de enfrente", afirmó a su turno Sukerman. "Lo que estamos viviendo en este momento no es Justicia, es persecución. No es un fallo, es un ajuste de cuentas contra Cristina, la mujer que, junto a Néstor Kirchner, le devolvió las esperanzas y la dignidad al pueblo argentino", sostuvo Norma López.