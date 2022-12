Aníbal Fernández: "En Santa Fe hay violencia hace 20 años, deberían haberla resuelto sin fuerzas federales"

Polémico y verborrágico como siempre, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, llegó este miércoles a Rosario para recorrer las instalaciones del nuevo destacamento de Gendarmería Nacional, ubicado en avenida de Circunvalación y Jorge Newbery. En un breve contacto con la prensa, aseguró que los homicidios que se registran en la ciudad "no son civiles, son entre bandas" y destacó que "en Santa Fe hay violencia hace 20 años, debería haberla resuelto sin fuerzas federales".

Llegó al Destacamento Móvil 7 en zona norte y, antes de ingresar, mantuvo un tenso contacto con los periodistas que lo esperaban en el lugar y, fiel a su estilo, amenazó con terminar la charla luego de cruzarse con una cronista. "No me falte el respeto porque sino doy media vuelta y los dejo acá", dijo el ministro con evidente mal humor, después siguió respondiendo preguntas, pero siempre con gesto adusto y a los apurones, como lo apremiaran sus ocupaciones y no tuviera tiempo que perder.

Consultado sobre la ola de violencia que padece Rosario, Fernández destacó el trabajo que realizó su cartera: "Nos comprometimos a un montón de cosas y se cumplieron todas. Es un trabajo muy fino, delicado y participan las tres fuerzas federales y la Policía de la provincia. Entendemos que no se puede hacer esto si no nos metemos en el territorio. Estamos hablando de 3.500 efectivos, solo con las fuerzas federales hemos hecho 1.900 procedimiento y 1.700 detenidos. Estamos convencidos de lo que podemos hacer".

Fue entonces cuando le recordaron al ministro de Seguridad que en la ciudad se registraron 270 asesinatos en lo que va del 2022. Allí respondió: "No podemos explicarle por qué sucede eso porque no sucede con la población civil. Es una cuestión entre bandas y Santa Fe hace 15 o 20 años que padece esta situación por eso trabajamos fuertemente en los barrios y lo seguiremos haciendo".

En medio de un clima nervioso, le preguntaron por las innumerables quejas de los rosarsinos que piden más presencia de fuerzas federales en los barrios, a lo que Fernández respondió: "No podemos quedarnos acá esperando que vengan a decirnos dónde tenemos que estar. Estamos en barrio Las Flores, en Ludueña, estamos entrando con operaciones de saturación, con la Policía de Santa Fe".

También se le pidieron datos y cifras concretas sobre los resultados de lo actuado por las fuerzas federales. Primero comentó que en la actualidad en Rosario hay "708 efectivos de Prefectura, 146 de la PSA, 2.357 de Gendarmería y 238 de la Policía Federal. Hubo 51,6 kilos de cocaína secuestrada, 144,5 kilos de marihuana en una forma y 161 de otra forma (sic). Hubo 341 detenidos por parte de Prefectura, 24 por parte de la PSA y 463 de Gendarmería y 47 por parte de la Policía Federal".

Y en particular sobre los crímenes en el barrio Empalme Graneros, afirmó: "Estamos trabajando en todos los lugares. Eso tiene que ver con peleas entre grupos antagónicos" y añadió: "Los homicidios no son con civiles, son entre bandas. Y esa situación se va a ir modificando a medida que vayamos avanzando un poquito más en los barrios, enb todos. No va a haber un solo barrio en donde no vayamos a estar".

Cuando le recordaron que sí se habían producido asesinatos donde murieron inocentes, incluso varios menores de edad, Fernández intentó dar una explicación: "No nos informan de civiles (asesinados) a nosotros. No minimizo nada porque una sola vida es un dolor de cabeza. Mire si uno no va a estar uno preocupado por lo que sucede en este caso. Pero hace 20 años que pasa. No quieran achacárselo al gobierno federal porque la provincia de Santa Fe tendría que haberlo resuelto sin las fuerzas federales".

Fuente: La Capital