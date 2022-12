De Paul no completó la práctica y es duda para enfrentar a Países Bajos

El mediocampista del seleccionado argentino Rodrigo De Paul no completó la práctica de este miércoles por una molestia muscular y es duda para enfrentar el viernes a Países Bajos, por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.



El plantel trabajó a puertas cerradas en la Universidad de Qatar pero el futbolista de Atlético de Madrid no pudo completar el entrenamiento a la par de sus compañeros.



La AFA todavía no publicó el parte diario de la actividad pero la molestia de De Paul sería en el isquiotibial.



De Paul es uno de los tres futbolistas de campo junto a Nicolás Otamendi y Lionel Messi que jugó todos los minutos de la Copa del Mundo y una pieza fundamental del equipo.



Lo positivo de la jornada, sin embargo, fue la presencia de Ángel Di María nuevamente a la par del grupo e incluso fue probado por Lionel Scaloni entre los titulares.



En los trabajos tácticos de hoy el equipo formó con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Enzo Fernández; Di María, Lionel Messi y Julián Álvarez.



Con respecto a la prueba del martes, Scaloni sostuvo a Montiel y Tagliafico en lugar de Nahuel Molina y Marcos Acuña, respectivamente; mientras que Fernández entró por De Paul y Di María reemplazó a Ángel Correa.



Se aguarda por la información oficial de De Paul aunque la duda se revelará este jueves cuando el entrenador Lionel Scaloni hable en conferencia de prensa desde las 10.15 en el Centro de Medios de Doha.



Luego, el plantel se entrenará desde las 13 en la última práctica previa al choque de cuartos de final.



El partido contra Países Bajos se jugará el sábado desde las 16 en el estadio Lusail y el ganador enfrentará en semifinales a Brasil o Croacia, que jugarán desde las 12.

Fuente: Télam