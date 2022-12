Mario Montenegro presentó nuevos proyectos en el Concejo Municipal

En una nueva sesión del Concejo Municipal que se desarrolló este martes, el concejal Mario Montenegro presentó nuevas iniciativas para la ciudad.

En coautoría con la concejala Natalia Angulo solicitaron un pedido de informe al municipio sobre la situación en la que se encuentra la ambulancia del servicio de emergencia, actualmente fuera de servicio. Atendiendo la demanda recurrente de las y los vecinos, específicamente se requiere de información sobre la gestión ante la Secretaría de Emergencia y Traslado sobre el reemplazo de dicha unidad móvil y los motivos del retraso de su reparación.

“Es un reclamo que venimos haciendo hace meses. Santo Tomé cuenta para toda su extensión con sólo dos ambulancias para emergencia y traslados; y una está fuera de servicio. Esto no puede suceder. Además se cuenta con un móvil de traslados para casos de prevención y primera atención en los establecimientos escolares, pero no está equipado como una ambulancia y sólo brinda servicios los días hábiles. Necesitamos que se tomen cartas en el asunto”, expresó Mario Montenegro.

También vinculado a la salud, presentaron una iniciativa para la erradicación de microbasurales y el desmalezado de terrenos, específicamente el baldío ubicado en calle Laprade 3235.

Al anterior pedido, se sumó el necesario entubado y obras complementarias del canal a cielo abierto de Azcuénaga desde Uruguay hasta Maurí y la colocación de columnas de iluminación en la zona. Respecto a esto último, actualmente tan sólo hay dos columnas colocadas y resultan insuficientes para brindar una correcta iluminación en la zona.

“Charlabamos con Carlos, vecino de Barrio Villa Luján; y nos comentaba la complicación que genera este canal a cielo abierto en la zona. En el canal escurre el agua del loteo Brisas de Luján y zona aledaña y ante lluvias copiosas se generan desbordes e inundación de los terrenos vecinos. Los vecinos no pueden estar penando ante las condiciones climáticas y mucho menos cumplir la función del municipio. El Estado debe hacerse presente y ejecutar las obras necesarias para que los vecinos puedan vivir tranquilos”, concluyó Mario Montenegro.

Otras de las iniciativas propuestas, también para Barrio Villa Luján es la erradicación de microbasurales, colocación de tapas de la canalización de cloacas y reparación de calles para mejorar la transitabilidad.

“Hay trabajos que el municipio no hace. Los microbasurales crecen y con ellos la proliferación de alimañas y vectores transmisoras de enfermedades. Hay problemas que no podemos permitir que no se les dé una solución”, expresaron.

Con preocupación por los resultados del informe publicado hace unos días “Calidad ambiental y, ecotoxicidad de sedimentos de la cuenca baja del río Salado (Santa Fe, Argentina) sobre larvas de anfibios” en la Revista ELSEVIER, otro de sus proyectos presentados fue el pedido de convocatoria a la Mesa Territorial de Ambiente, Organizaciones de la Sociedad Civil y DEM a los fines de evaluar la situación y solicitar ante el Ministerio de Ambiente y cambio climático medidas inmediatas para mitigar la degradación del ambiente y/o otras acciones colectivas necesarias.

“Dentro de los tres sitios de muestreo de la cuenca del río Salado para el estudio, se encuentra nuestra ciudad.Según la información fisicoquímica y ecotoxicológica obtenida hay una degradación, por eso se cree necesario el monitoreo espacio-temporal ante la presencia de contaminantes agrícolas e industriales que amenazan los servicio socioculturales, la población y el medio ambiente. No nos olvidemos que en diciembre del 2020 hubo una mortandad inusitada de peces en nuestras aguas”, expresaron los ediles.

Por último, al trabajo conjunto, se sumó Florencia Gonzalez y Rodrigo Alvizo para proponer una declaración de interés municipal a la realización del 3er Festivalito Feminista organizado por la agrupación feminista Pieles en Interferencia. Este evento tiene como objetivo sensibilizar sobre la lucha contra la violencia machista a través del arte y sus expresiones culturales, confraternizando con mujeres emprendedoras, acompañando las luchas de las disidencias y reivindicando sus derechos.