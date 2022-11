Lanzaron la campaña “Comprá Santa Fe” para las ventas de fin de año

El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, lanzó la campaña “Comprá Santa Fe”. La iniciativa tiene por objetivo promocionar las ventas de fin de año en los comercios radicados en centros comerciales a cielo abierto de unas 70 localidades de la provincia.

La herramienta provincial prevé acompañar y difundir la compra en comercios de cercanía a través de órdenes de compra que serán sorteadas entre los clientes de cada local. Cabe resaltar que esta iniciativa comprende una inversión de alrededor de 20 millones de pesos.

Durante la presentación en la ciudad de Santa Fe, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, valoró: “Todos los programas y políticas en torno al sector productivo se hacen a partir de las demandas y por lo que propone la gente, siempre se llevan adelante privilegiando la articulación público-privado y escuchando a los comerciantes, a los industriales y a los productores agropecuarios”.

“En nuestra provincia se originaron grandes iniciativas y no creo que el comercio haya estado acompañado en otro momento como lo está ahora, con programas muy claros como Billetera Santa Fe pero también con todo un esquema de acompañamiento, de capacitaciones, de comercio electrónico y todo lo que tiene que ver con promocionar y estimular el quehacer diario del consumo y del comercio en el territorio santafesino. A través de esto se ponen sobre la mesa cuáles son las cuestiones diarias y las realidades que atraviesa el sector”, concluyó Costamagna.

Por su parte, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, explicó: “El objetivo es atraer al consumidor a que compre en el comercio de barrio, el de su localidad. Junto a todas las entidades de la provincia y los municipios y comunas que trabajan con los centros comerciales a cielo abierto organizamos “Comprá Santa Fe”, los comercios que están en estos corredores van a tener una identificación, una calcomanía o afiche, y el consumidor en todas las compras que realice durante diciembre tendrá su cupón para participar de los sorteos de órdenes de compra por 20 mil pesos que se realizarán durante ese mes”.

Seguidamente ahondó: “Además habrá campañas de difusión en medios de comunicación para alentar el consumo local y, entre todos, sostener la economía real del comercio y el consumo con todas las herramientas que se están apalancando desde todos los sectores para que las ventas minoristas no se detengan y potenciemos el desarrollo productivo y, en particular, el comercio que en la gestión del gobernador Omar Perotti es una parte central de la producción. Queremos seguir produciendo, invirtiendo y generando empleo.”.

Para finalizar, la directora provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, expresó: “Para poder defender los derechos de los consumidores necesitamos también promover y proteger la lealtad comercial, el comercio transparente y justo, y eso es defender los derechos de justamente quienes son proveedores en el término jurídico de la palabra. Son dos partes que se entrelazan porque el consumidor es el cliente que compra en los lugares donde los proveedores ofrecen sus servicios y en definitiva, todas y todos somos consumidores. Esto de las buenas prácticas tiene que ver con un principio que hoy en día ya está fuertemente arraigado en otros países y nosotros insistimos con eso que es la autorregulación y el espíritu de mejorar lo que estamos haciendo para fidelizar a los clientes y darles una buena experiencia de compra, porque eso es lo que hace la diferencia”.

Lanzamiento en Santa Fe

La campaña fue presentada en el marco del WorkShop Comercial, instancia en la que se presentaron los “Avances del Censo Provincial de Centros Comerciales Abiertos”. Además, se realizó un conversatorio sobre “La gestión de los Centros Comerciales Abiertos en la PosPandemia”.

Asimismo, se presentó la “Guía de Buenas Prácticas Comerciales”, se brindaron tips a tener en cuenta para las ventas de fin de año, se realizó balance del Programa “Primer Empleo” y los desafíos a encarar, y se presentaron herramientas logísticas para el comercio local.

Sobre la iniciativa “Comprá Santa Fe”, el presidente de la Federación de Cámaras Empresarias de Comercio y otras actividades (FECECO), Eduardo Taborda, afirmó: “Celebramos esta acción, queremos priorizar que el dinero de los santafesinos se mueva dentro de la provincia, eso hace que nuestros pueblos y ciudades tengan una riqueza mayor. Todo ese dinero que se mueve dentro de una localidad se regenera ahí mismo y esto es una herramienta que favorece las ventas de fin de año, pero también fortalece al resto”.

En tanto, el titular de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME), Mario Galizzi, indicó: “El Compre Santafesino es una herramienta que funciona, eso queda claro cuando uno va a licitar o a comprar, el Estado provincial lo aplica y las entidades insistimos en que se haga. El Gobierno Provincial brinda políticas activas, por ejemplo, el Programa Billetera Santa Fe que es una política con impacto directo al consumidor, al mercado y al comercio. Eso es muy importante, ya que ubica a Santa Fe en el corazón productivo pero activo, la provincia se destaca por su nivel de consumo y producción”.

De la actividad participó el presidente del Centro Comercial de Santa Fe, Martín Salemi.

Presentación en Rosario

Durante la presentación, el presidente de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto, Fernando Forgione, detalló: “En la actualidad tenemos 24 centros comerciales de los cuales 17 ya están trabajando en la Federación Santafesina. Según el último censo, la ciudad de Rosario cuenta con aproximadamente 1.100.000 habitantes y en todo el departamento tenemos aproximadamente 1.400.000; en ese sentido la época de pandemia nos dio una visión distinta de lo que veníamos preparando y es que todos los pueblos y ciudades que están alrededor tienden a converger y a comprar en nuestra ciudad. Algo que nos dio la posibilidad de poner en valor nuestro comercio y así fuimos creciendo, trabajando de forma conjunta con la provincia y el municipio para potenciar al sector”.

Por su parte, en representación del equipo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), sector Comercio y Servicios, Oscar Antoniane, valoró: “Desde nuestro punto de vista, es muy importante entender el concepto de que no alcanza sólo con realizar una acción comercial aislada ni mejorar el urbanismo, sino que para que funcionen los Centros Comerciales a Cielo Abierto, tienen que funcionar todas las partes, partiendo desde la articulación con el Municipio, entendiendo que ésto hace a la economía urbana generando riqueza y trabajo con los recursos que provienen de los otros sectores productivos, ya sea el turismo, el agro, la minería. Si el espacio urbano mejora, pero comercialmente no tenemos acciones atractivas y no generamos herramientas para ello, tampoco va a ayudar al comercio, entonces es una conjunción que hay que trabajar muy de cerca con el Municipio articulando entre el sector público y privado”.

Y por último, Marcelo Maciel, presidente de la Asociación de entidades Empresarias del Sur Santafesino (ADEESSA), manifestó: “Nos vemos acompañados por la Provincia, y con una impronta especial en materia comercial. Desde ADEESSA vamos a promocionar en los pueblos y ciudades del sur con acciones como esta, y con otras que estamos organizando. Tenemos que seguir entre todos trabajando para que la actividad no se detenga”.