Gustavo Alfaro: "Si Argentina da vuelta esto, está en condiciones de ser campeón"

El entrenador de Ecuador, Gustavo Alfaro, se refirió hoy a la situación de la Selección argentina tras el debut con derrota frente a Arabia Saudita en el Mundial de Qatar y aseguró que "si da vuelta esto, está en condiciones de ser campeón".

"A Argentina le tocó perder el primer partido contra Arabia, pero si da vuelta esto y lo da vuelta bien, está con todas las condiciones de ser campeón del Mundo. ¿O cómo arrancó España en en el primer partido de 2010 contra Suiza? Perdiendo, y después terminó siendo campeón. Una cosa no invalida a la otra", manifestó Alfaro en conferencia de prensa.

Y añadió: "Son resultados sorpresa, pero cuando uno tiene la capacidad como Argentina o Alemania, tranquilamente puede dar vuelta el asunto. Pueden transformar esa derrota en una victoria y la pueden preparar para adelante. En definitiva, sacar adelante todo lo que venga".

Ecuador se encuentra a la espera del delantero Enner Valencia para decidir si está lo suficientemente en forma para jugar contra Países Bajos en su segundo partido en la Copa del Mundo. El atacante de 33 años anotó un doblete en la victoria de Ecuador 2-0 en el debut contra Qatar, pero sufrió un problema de rodilla.

"Los estudios arrojaron que no tiene ninguna lesión, eso es lo importante, pero el traumatismo fue muy severo. Lo vamos a ver esta tarde", explicó Alfaro, y agregó: "Dije el otro día que a Enner no lo sacan ni con fuego de este partido".

Además, el director técnico argentino señaló: "No hemos conseguido nada y vienen las cosas más difíciles. Lo que hizo (Ecuador) contra Qatar no le va alcanzar ni contra Países Bajos ni con Senegal, si no mejoramos nos va a costar mucho clasificar".