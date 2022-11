Argentina cayó ante Arabia Saudita en el debut

La Selección argentina fue sorprendida por Arabia Saudita y cayó 2 a 1 en el debut del Mundial de Qatar 2022, en el Stadium Lusail Iconic, en el marco de la primera jornada del Grupo C.

Lionel Messi de penal, a los 9 minutos del primer tiempo, adelantó al combinado nacional, mientras que en el complemento Saleh Al-Shehri, a los 3, y Salem Al Dawsari, a los 9, le dieron el triunfo al conjunto árabe.

La Selección argentina no perdía en el debut de un Mundial desde la edición Italia 1990, cuando cayó por 1 a 0 frente a Camerún.

Argentina comenzó el partido con un buen ritmo y siendo punzante ya que Messi encontró un rebote en el área y sacó un remate a colocar que atajó el portero Al Owais, sin embargo, el astro rosarino tuvo su revancha, a los 9 minutos, cuando de penal puso las cosas 1 a 0 luego de que el árbitro Slavko Vincic sancionó la pena máxima a instancia del VAR tras un agarrón contra Leandro Paredes.

El tanto le dio tranquilidad al conjunto comando por Lionel Scaloni que apeló a un juego más pausado y a romper líneas ante un rival que se animó a avanzar con un juego asociado que le permitió crecer dentro del encuentro pero sin la lucidez necesaria para inquietar a Emiliano "Dibu" Martínez.

Si bien lo de Argentina no fue superlativo, si le alcanzó para desplegar un vendaval de goles, con Messi y Lautaro Martínez, con en dos ocasiones, pero las tres acciones fueron anuladas por fuera de juego a instancias del VAR.

Sobre el cierre de la primera etapa, desde un tiro de esquina, Rodrigo De Paul capturó un flojo despeje al borde del área grande pero su remate fue desviado, y le bajó el telón al primer tiempo.

Ya en el complemento, el encuentro dio un giro inesperado para el combinado nacional que paso de ganarlo con tranquilad a perderlo en nueve minutos: mediante un pelotazo frontal y una floja cobertura defensiva por parte "Cuti" Romero, Al-Shehri -en el primer tiro al arco- puso la igualdad para su equipo. Mientras que Al Dawsari con un golazo al ángulo superior izquierdo de "Dibu" Martínez, firmó el 2 a 1 para dar la primera sorpresa de la Copa del Mundo.

Argentina sintió el impacto de manera notable y le llevó varios minutos reaccionar y generar una ocasión clara tras un remate de Lautaro Martínez, en el cual la pelota rebotó en Tagliafico y casi entra, pero la atajó el arquero saudí.

Con el correr de los minutos, el equipo de Scaloni tuvo la iniciativa para atacar, pero no le encontró la vuelta para romper el bloque defensivo que propuso Arabia Saudita -que a esa altura jugó con una línea de cinco defensores y cuatro mediocampista- y apenas contó con un remate de Di María y un cabezazo de Messi que contuvo sin problemas el arquero Al-Owais para darle el triunfo a su equipo.

Síntesis



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alejandro Gómez; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Ali Al- Bulaihi, Hassan Altambakti, Yasir Al-Shahrani; Mohammed Kano, Abdulelah Al-Malki, Saleh Al-Shehrin, Salem Al-Dawsari; Salman Al- Faraj y Firas Al-Brikan. DT: Hervé Renard.



Gol en el primer tiempo: 9m Messi (A) de penal.



Goles en el segundo tiempo: 3m Al-Shehri (AS), 8m Al Dawsari (AS).



Cambio en el primer tiempo: 48m N.Al Abid por Al Faraj (AS).



Cambios en el segundo tiempo: 13m L.Martínez por Romero (A), J.Álvarez por Gómez (A), E.Fernández por Paredes (A); 25m M.Acuña por Tagliafico (A); 32m S.Al-Ghanam por Al-Shehri (AS); 42m A.Alamri por Al Abid (AS), H.Asiri por Albirakan (AS).

Estadio: Lusail Iconic.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

VAR: Paulus Van Boekel (Países Bajos).

Fuente: Télam