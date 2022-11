Ecuador debutó con un valioso triunfo ante Qatar en el partido inaugural

Fuente: Agencia Télam

En el imponente estadio Al Bayt y ante 60 mil espectadores, el conjunto sudamericano consiguió una merecida y contundente victoria por la gran actuación de Enner Valencia, autor de los goles a los 16 -de penal- y 31 minutos del primer tiempo.



Valencia, quien se convirtió en el máximo goleador de Ecuador en Mundiales con cinco tantos, también había hecho otro gol a los 3 minutos que fue anulado por el árbitro italiano Daniel Orsato, a instancias del VAR, en el estreno de la herramienta del offside semiautomático.



El goleador, sin embargo, no pudo completar el partido y fue reemplazado a los 30 minutos del segundo tiempo por un golpe en la rodilla derecha, que sufrió durante el primer tiempo.



El arquero Hernán Galíndez, nacionalizado ecuatoriano desde 2009, debutó en la Copa del Mundo a los 35 años y se sumó a una amplia lista de argentinos que jugaron el torneo con otro seleccionado.



Gustavo Alfaro, DT de Ecuador (Foto: Maximiliano Luna - Télam)



Luego de la ceremonia inaugural llegó la hora del fútbol y las emociones no se demoraron ya que a los 3 minutos, Valencia convirtió, de cabeza, el 1-0 para desatar el delirio de los casi 15 mil ecuatorianos que llegaron a Qatar.



Sin embargo, el árbitro fue advertido por el VAR de una posición adelantada del delantero que fue detectada por el offside semiautomático, la nueva herramienta de la FIFA.



Ecuador no modificó su iniciativa inicial de ir en busca del partido y siguió con su protagonismo ante un rival que, por momentos, lució superado por la situación. A los 14 minutos, nuevamente Valencia recibió por el medio y fue derribado por el arquero Saad Al Sheeb cuando se encaminaba hacia el gol.



Un minuto después, el capitán ecuatoriano, de 33 años, ejecutó con gran categoría al palo izquierdo del arquero qatarí que se había tirado al lado opuesto.



Con la ventaja y el desahogo por el 1-0 a favor, los hinchas ecuatorianos se acordaron de sus pares chilenos que iniciaron el caso que terminó en la desvinculación del defensor Byron Castillo por el fallo del TAS que puso en duda la documentación del futbolista.



"El que no salta es un chileno", cantaron los fanáticos de la "Tri" que colmaron una de las cabeceras con sus camisetas amarillas.



Justo desde el sector derecho, donde habitualmente juega Castillo, nació la jugada del segundo gol de Ecuador ya que su reemplazante Ángelo Preciado tiró un preciso centro para el preciso cabezazo de Valencia al lado del palo derecho.



Los dos goles de ventaja fueron un golpe demasiado duro para Qatar que nunca pudo mostrar el nivel que lo llevó a ser el campeón vigente de Asia.



En el segundo tiempo, Ecuador reguló el partido y le cedió la pelota al equipo local que, ni con el apoyo de su ruidosa e hinchada de distintas nacionalidades, pudo generar peligro en el área de Galíndez. De hecho, su primer tiro al arco fue a los 40 minutos del segundo tiempo.



La "Tri" pudo haber ampliado el marcador y llevarse una buena diferencia si, por ejemplo, el ingresado Jeremy Sarmiento, una de las joyas de apenas 20 años que juega en el Brighton inglés, hubiera estado más preciso en un tiro que se fue por arriba del travesaño.



No obstante, fueron tres puntos de oro para la Ecuador de Alfaro que comenzó el Mundial con el pie derecho y se ilusiona con competir por la clasificación con Senegal, que deberá reponerse de la sensible baja de Sadio Mané, a los octavos de final en un Grupo A que tiene como favorito a Países Bajos.



La decepción del público local fue tal que la gran mayoría se retiró en el entretiempo para evitar la congestión de tránsito que hubo en la previa del partido.