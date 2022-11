Ángel Correa, antes de partir hacia Qatar: "Voy con una ilusión enorme, jugar un Mundial es lo máximo"

El delantero de Atlético de Madrid Ángel Correa partió a ultima hora del jueves rumbo a Qatar tras ser convocado por Lionel Scaloni por la baja de Nicolás González debido a una lesión y habló de cuáles son sus sensaciones por disputar el Mundial.

"Me tomó por sorpresa, estaba disfrutando con mi familia y me llamaron, así que ahora me voy a Qatar con una ilusión enorme. Estaba con mis abuelas, mis amigos, mis hermanas, mis sobrinos y mis hijas. La noticia me generó una felicidad muy grande", afirmó Correa a los medios en el aeropuerto de Rosario.

El jugador se refirió a lo que significa para él la posibilidad de estar presente en una Copa del Mundo: "Jugar un Mundial es lo máximo. Vamos con una ilusión enorme todos los chicos. Por mi parte voy con lo mejor, con ganas de trabajar".

Además destacó que el esfuerzo del trabajo diario tiene recompensa: "Es un premio a todo el trabajo que vengo haciendo en todos estos años, lo voy a disfrutar al máximo".

El jugador fue consultado sobre la posibilidad de que Argentina se quede con el título y dijo: "Ojalá se nos dé".

La Selección nacional tuvo dos cambios de último momento en la lista de 26 jugadores para disputar el Mundial: Joaquín Correa y Nicolás González son las bajas por lesión, sus reemplazantes son Thiago Almada y Ángel Correa, quienes en las próximas horas se sumarán al plantel albiceleste.

Fuente: Noticias Argentinas