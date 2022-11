"PAMI implementa el programa libertad de elección para ampliar los derechos de sus afiliados"

Matías Dávila, jefe de la agencia local del PAMI, brindó detalles sobre el funcionamiento del programa de libertad de elección, implementado desde marzo por la obra social de Jubilados y Pensionados.

"Pasamos de una gestión que le quitó los medicamentos a los jubilados a una que amplió el sistema prestacional de PAMI. Esto fue posible gracias a la decisión del gobierno nacional de que el acceso a la salud sea un derecho para nuestros adultos mayores y no un simple beneficio", destacó en el inicio.

Luego, Dávila se refirió al programa de libertad de elección y a los cambios en el sistema operacional de PAMI. “Estos cambios empiezan a partir de enero y febrero, en lo que primero se trabajó fue en correr los límites de atención, si bien antes uno no podía salir de la provincia para garantizar su prestación médica, ahora pueden acceder a la salud, ciudadanos de Córdoba, Chaco, Formosa, Santa Fe yendo a otras provincias y otras localidades, siendo que antes no se podía hacer propio de este sistema que históricamente manejó el instituto”, señaló.

Asimismo, recordó que “en marzo se implementó definitivamente la libertad de elección que es un programa que le permite al afiliado ver un especialista no solamente en su sanatorio de cabecera, sino también poder recurrir a otro sanatorio de la zona con PAMI o clínicas que trabajen con PAMI. Esto libera no solamente la atención, sino que garantiza que los turnos se den de manera rápida” y agregó: “Los cambios buscan poder acelerar la atención de la gente, que básicamente en estos dos años no pudo acceder a un servicio de calidad en óptimas condiciones”.

“En junio se suma a la libertad de elección un plan oftalmológico en el cual, no solamente pueden ver cualquier profesional de cabecera de la ciudad, sino que pueden ir a otra localidad donde puedan recurrir a prácticas más complejas que quizás antes uno no lo tenía contemplado. Con la accesibilidad a la parte oftalmológica, uno puede recurrir a Santa Fe a cualquier sistema oftalmológico que les pueda garantizar estas prácticas”, sostuvo.

“No es solamente la atención en especialistas, sino en estudios por imágenes que también fue un cuello de botella que teníamos en la ciudad, al recurrir solamente a un prestador con respecto a los diagnósticos y a las imágenes que necesitaban los especialistas para poder diagnosticar cualquier enfermedad. Ahora, pueden recurrir a cualquier centro de diagnóstico para poder hacerse una radiografía, una tomografía o algún estudio que sea pertinente para la situación del afiliado”, resaltó.

Por otro lado indicó que también “se suma al esquema de la libertad de elección el plan odontológico, la odontología era capitado en PAMI y al sumarse el servicio cambia radicalmente la situación porque todos aquellos estudios de alta complejidad, ahora uno puede hacerlo en cualquier odontólogo de la zona”.

Respecto a la accesibilidad de los afiliados a las prestaciones, Dávila remarcó que “logramos sistematizar casi el 80% de los trámites de PAMI, uno puede acceder a la web y tener comunicación con su prestador y con su médico de cabecera. Es un paso muy importante para el instituto porque históricamente ha estado circunscrito a lo que le tocaba a cada uno. Ahora, uno tiene la posibilidad de poder elegir cómo se puede hacer en otras obras sociales o prepagas del país”.

“Con respecto a los cambios en odontología y oftalmología es muy importante saber que así como en oftalmología se han duplicado las órdenes médicas electrónicas y las operaciones de cataratas, en odontología la idea es que se pueda dar respuesta a la demanda de prótesis y tratamientos dentales”, concluyó.

Ante cualquier duda, las personas pueden acercarse a la oficina de PAMI, ubicada en Sarmiento 2351 o comunicarse al teléfono 4832951.