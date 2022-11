Se presentó el Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) junto con Sancor Seguros, la Fundación Hábitat y Desarrollo, la Compañía de Cervecerías Unidas y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe financiarán proyectos para la conservación del patrimonio natural de la provincia de Santa Fe por un total de un $1.300.000.

El acto de apertura de la convocatoria se desarrolló este miércoles 9 de noviembre en el Consejo Superior de la UNL y contó con la presencia del rector Enrique Mammarella; del vice presidente de Fundación Hábitat y Desarrollo, Pablo Tabares; en representación del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, Oreste Blangini; por Sancor Seguros, Willy Borgino; y por la Compañía de Cervecerías Unidas, Juan Pablo Barrale.



Valoraciones

“Para nosotros es un orgullo que haya instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales e instituciones vinculadas a la conservación de la naturaleza, comprometidas con la conservación del ambiente”, sostuvo Mammarella y añadió: “Es en este sentido, que incentivamos a desarrollar una mirada distinta sobre el conservadurismo”; como así también, el rector instó a instituciones público-privadas a que presenten su marca y se sumen a la iniciativa”. En esta línea, el Rector de la UNL aseguró: “Estamos contentos porque los proyectos se pueden concretar en el territorio. Invitamos a todas las personas interesadas a que aprovechen este paraguas que representa estas instituciones que financiamos el Fondo para el Patrimonio Natural de la provincia de Santa Fe”.

Por su parte, Blangini indicó: “Para el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe vemos con mucha alegría que se amplía la participación privada; y, al mismo tiempo, esperamos que haya muchas postulaciones a esta iniciativa”.

“Si bien somos conscientes que hay mucho por hacer todavía, desde estas instituciones buscamos concretar acciones para la conservación del ambiente en el territorio santafesino”, indicó Pablo Tabares, vicepresidente de la Fundación Hábitat y Desarrollo y prosiguió: “Con el propósito de brindar una asistencia a los esfuerzos para promover la conservación de la naturaleza en la provincia de Santa Fe, mejorando el manejo de áreas naturales protegidas, de especies protegidas y sitios naturales valiosos para la conservación de patrimonio natural; o disminuyendo las amenazas sobre los mismos abrimos la cuarta convocatoria del Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural”.

“Nosotros es el primer año que participamos de la convocatoria y estamos felices de ser parte de esta iniciativa porque somos una empresa productora y es nuestra intención producir cuidando el ambiente”, manifestó Barrale.

“Esta iniciativa se inscribe dentro de nuestros principios y valores corporativos que rigen nuestra empresa, es decir, velar por el bienestar de los ciudadanos y el cuidado del medio ambiente”, finalizó Borgino.



La voz de algunos beneficiarios

En la oportunidad se realizó una exposición de los resultados obtenidos por parte de los proyectos finalizados seleccionados en la segunda convocatoria del Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural, edición 2020. Expusieron:

-Puesto el Mesías: un predio con potencial incorporación al sistema provincial de áreas protegidas y de relevancia para la divulgación y conservación de la naturaleza en un contexto regional. Responsable: Leonardo Adrián Leiva.

-Puesta en valor de la biodiversidad de la Reserva de Usos Múltiples “Doña Sofía” como aula interpretativa dentro de los humedales. Responsable: Rodrigo Vaccaro.

-Diversidad y conservación de murciélagos en Jaaukanigás. Responsable: Romina Pavé.

-Las aves como indicadores del estado de conservación de los bosques del Chaco Húmedo santafesino: evaluación del impacto de las actividades productivas y áreas prioritarias de conservación. Responsable: Rodrigo E. Lorenzón.

“El proyecto se basó en estudiar los murciélagos en Jaaukanigás, humedal que está en el nordeste santafesino. Encontramos once especies de murciélagos y dos de estas especies que hallamos son nuevos registros para la provincia; además, son especies que se incorporan a la fauna de mamíferos en la provincia”, comentó Romina Pave, docente-investigadora del Instituto Nacional de Limnología (INALI-UNL-Conicet) y prosiguió: “Me parece muy valiosa esta iniciativa para realizar educación ambiental en la sociedad, en particular, visibilizando la problemática de los murciélagos, no verlos como los malos de la película”.

“En nuestro proyecto estudiamos las aves de la cuña boscosa de Santa Fe, en el ambiente de bosques mixtos de los cuales se conoce muy poco, aunque se presume que hay una gran diversidad biológica; realizamos conteos de aves y encontramos especies nuevas para la provincia que se desconocían. Uno de nuestros objetivos es lograr un inventario de aves, lo más completo posible”, señaló Rodrigo Lorenzon, biólogo, investigador del Conicet.

“Estamos trabajando en un predio “Puesto Mesías” (Sauce Viejo), el cual generamos su inscripción dentro del sistema de áreas naturales como reserva privada de uso múltiple”, aseveró Leonardo Adrián Leiva y comentó: “Uno de los objetivos fue hacer visible este lugar y promover el ecoturismo no sólo mirando el río sino apostando a los bosques, junto a su flora y fauna”.

“El financiamiento es importantísimo no sólo desde lo económico sino en el hecho de trabajar en pos de una idea, de una propuesta sobre conservación del ambiente y seguir los pasos para concretar la misma”, concluyó Leiva.



¿Quiénes pueden postularse al Fondo?

Se invita a todas las instituciones públicas, ONGs e instituciones vinculadas a la conservación de la naturaleza, universidades, institutos terciarios, secundarios o primarios, dependencias gubernamentales relacionadas con esta temática de los municipios y comunas a presentar proyectos, en el marco de la mencionada propuesta.



Duración de los proyectos

El proyecto deberá tener una duración máxima de 12 meses, pudiendo -a consideración del jurado- extenderse por 6 meses más.

Los directores de los proyectos seleccionados deberán presentar un informe de avance a los 6 meses de iniciado el proyecto y un informe final al concluir el mismo, el cual será evaluado por el jurado que actuó en la selección de los mismos.



Modalidad de presentación

Los proyectos deberán enviarse por correo electrónico a: [email protected] y [email protected]. Deberán además presentarse en formato papel: personalmente por Mesa de Entradas de la UNL o enviarse por correo postal a la siguiente dirección: Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología (UNL), Bv. Pellegrini 2750, (3000) Santa Fe. La fecha límite para presentar iniciativas es el 28 de marzo de 2023. Las consultas se atenderán a través del siguiente correo electrónico: [email protected]