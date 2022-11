Palo Oliver denuncia irregularidades en la selección de jueces comunitarios

El diputado provincial Fabián Palo Oliver denunció irregularidades en la selección de jueces comunutarios de las pequeñas causas y anunció que enviará una nota dirigida al gobernador Omar Perotti solicitando el retiro de 39 pliegos que el Poder Ejecutivo puso a consideración de la Asamblea Legislativa.

El ex intendente de nuestra ciudad hizo pública su postura en una conferencia de prensa que brindó este miércoles acompañado por el también integrante de la Cámara Baja, Carlos Del Frade. En el encuentro con los medios, Palo Oliver detalló las observaciones que realizarán a las ternas conformadas para ocupar los cargos judiciales antes mencionados, que a su manera de ver "impugnan las nominaciones hechas".

Palo Oliver, acompañado por su colega rosarino, denunció "evidentes irregularidades en torno a la conformación de las ternas puestas a consideración de la Legislatura para dichos cargos". Por ello anticipó que solicitarán el retiro de 39 pliegos "porque no se cumplió el decreto 593 en los artículos 14, 15,16,17 y 21". Según detalló: "No se publicaron los puntajes finales y, por lo tanto, los concursantes quedaron sin la posibilidad de ejercer su derecho a impugnar".

En la rueda de prensa, los legisladores recordaron que "el Consejo de la Magistratura envió al gobernador una terna para cada uno de los juzgados a cubrir, sin el puntaje global de cada aspirante". Y remarcaron: "esto de por sí, tiñe al proceso de falta de transparencia".

"Otro aspecto que detectamos es que hay postulantes que en los exámenes sacaron por arriba del 80% y no aparecen en las ternas, mientras que sí aparecen algunos que apenas superaron el piso del 60% requerido", agregaron.

Para Palo Oliver, "hay una matriz en toda esta situación y tiene que ver con un acuerdo entre el partido de gobierno y sectores de la oposición parlamentaria". En ese sentido, señaló que "hay muchos casos en que reconocidos militantes de sectores políticos involucrados en este acuerdo, que no tuvieron los mejores exámenes, aparezcan en los primeros lugares".

Para el ex mandatario santotomesino "ser militante no invalida la posibilidad de concursar, pero resulta muy llamativa esta situación". Al respecto, detalló que los candidatos cuestionados "fueron primero incorporados a la terna, a pesar de no contar con los mejores puntajes, y luego seleccionados por el gobernador, enviando sus pliegos a la Legislatura".

"Allí se observa el toma y daca que pusieron en práctica, el gobernador y los sectores con los que acordó", añadió Palo Oliver en la parte final de la conferencia de prensa organizada junto a Del Frade.

"No vamos a reiterar cada uno de los casos que fuimos poniendo en evidencia. Sólo vamos a decir que esto debilita aún más una democracia santafesina permanentemente afectada en lo institucional, por quienes creen que pueden servirse del Estado a placer", concluyó.