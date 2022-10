Feria del Libro Nacional y Popular en Santa Fe

Desde el Jueves 3 hasta el domingo 6 de noviembre los santafesinos y las santafesinas podrán disfrutar desde las 17 hs., charlas con destacadas personalidades de la cultura y la política local, nacional e internacional, una amplia oferta editorial, paneles temáticos, paseo de artistas, shows en vivo y servicio de bar en un patio de encuentro. Con entrada libre y gratuita.

Para esta 5ta edición nos visitarán en Santa Fe: el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales; Un clásico de la #FeriaNacPop, Alejandro Dolina, Barton, Gillespi y todo el equipo de “La venganza será terrible” haciendo el histórico programa radial; un sábado a puro show con El Choque Urbano y mucha música con artistas locales; el diputado provincial Leandro Busatto estará presentando “El grito del siglo XXI”; y un cierre a pura risa con Dady Brieva y todo su humor con “El mago del tiempo”.

Dicha iniciativa es organizada por el espacio de producción cultural “No Me Olvides” y el Diputado Provincial, Leandro Busatto.



Toda la información en las redes sociales de No Me Olvides Cultura y Leandro Busatto.

➡️ https://www.facebook.com/nomeolvidescultura/

➡️ https://twitter.com/NoMeOlvides_Sfe

➡️ https://instagram.com/nomeolvidescultura

Programación de la 5° Feria del Libro Nacional y Popular

JUEVES 3

17 h, Taller "Des-aprender". Todas las personas construimos sentido. Cómo hacer para no reproducir Violencia Simbólica. Con Ro Ferrer.

18 h, Panel "Literatura infantil para la inclusión”. Presentación de "Amam" y "La hamaca", de Marianela Alegre.

18 h, Presentación del libro “Sentir en plural”, de Estela Olivera.

18 h, Presentación del libro “Santa Fe en Malvinas”. Con Centro de Ex combatientes, Miguel Barcos y 'Fito' Schweighofer.

19 h, “Desafíos económicos y políticos para las fuerzas progresistas en América Latina”, con Marco Enriquez Ominami, Pedro Pablo Prada, Stella Lugo y Germán Martínez.

20 h, Proyección del documental “La vuelta de Evo”. Dirigido por Oscar Laborde. Charla Evo Morales y Leandro Busatto.

22 h, Peña “Una que sepamos todos”, con Selene Roziky

VIERNES 4

17 h, “La justicia cultural como justicia social”. Conversaciones con Federico Prieto, secretario de gestión cultural de la nación.

18 h, Presentación del libro “Perón y la Defensa Nacional”. Ediciones Undef. Panel: Ing. Agustín Rossi , interventor de la AFI, prologuista; Dra. Carla Morasso, vicerrectora de la Universidad de la Defensa Nacional; Lic. Claudia Decándido , secretaria de Extensión y Comunicación de la UNDEF, compiladora.

18 h, Alex Saab, el inedito caso del secuestro de un Diplomático.

Participan: Stella Lugo Embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en la República Argentina y Pedro Carvajalino Integrante del Mov FreeAlexSaab Venezuela.

19 h, descubrimiento del mural del artista Raúl Viso.

19.15 h, La región de las venas abiertas. Charla de Evo Morales, a 17 años del No al Alca, junto a Leandro Busatto.

21 h, “La Venganza será terrible”, el tradicional programa radial de Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie, el Trío sin Nombre.

23 h, Competencia de Free Style.

SÁBADO 5

16.30 h, Panel: "Mujeres inquietas; preguntas curiosas". Con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz; la vicegobernador de Santa Fe, Alejandra Rodenas; la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Celia Arena; Norma Lopez, concejala de Rosario.

18 h, Presentación del libro “Yo los vi”, de Raúl Viso.

18 h, Presentación del libro “El aserradero”, de Marcelo Britos.

18 h, Presentación del libro “Argentina sangra por las barrancas del Paraná”, de Luciano Orellano.

19 h, Presentación del libro “La culpa es de Perón”, de Rafael Ton.

19 h, Presentación del libro “Huellas en el cielo”, de Alicia Barberis.

20 h, Festival musical. Córcel Púrpura; Súper Sopa; El rejunte, mujeres candomberas; EL CHOQUE URBANO.

DOMINGO 6