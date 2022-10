Impulsan un proyecto para llevar el mínimo no imponible a 641 mil pesos

El grupo de diputados de extracción sindical que el martes pasado votó en contra de que los jueces y trabajadores judiciales paguen el impuesto a las ganancias presentó un proyecto de ley para que el monto de ese mínimo no imponible se eleve a 641 mil pesos.

La iniciativa propone que la excepción para el pago de ese impuesto rija para las personas que cobran remuneraciones brutas iguales o superiores a los 641.070 pesos, en lugar de los 330 mil que había anunciado el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Siempre lo hemos dicho, el salario no es ganancia”, definió el diputado y referente de La Bancaria, Sergio Palazzo. El proyecto cuenta con el respaldo de los legisladores nacionales del oficialismo que, durante la votación por el Presupuesto 2023, se opusieron a modificar el artículo que incluía a los empleados del Poder Judicial en el pago de ese impuesto.

Está firmada por Palazzo, Carlos Cisneros, Claudia Ormaechea, Vanesa Silley, Hugo Yasky, María Rosa Martínez, Carlos Ybrhain Ponce y Pablo Carro.

No es la primera vez que Palazzo encabeza un pedido de este tipo. En septiembre pasado, cuando el piso de ganancias era de 280.792 pesos, él y sus pares Claudia Ormachea y Carlos Cisneros le enviaron una nota a Massa pidiéndole que suba el mínimo no imponible. Dos semanas después, Massa lo hizo pero no con la actualización que los diputados estimaban. En ese mismo texto, los diputados le anticiparon que presentarían un proyecto en el Congreso.

El monto fijado por el proyecto de ley para elevar el piso de ganancias fue establecido a partir de dos parámetros: que sea “equivalente a 10 salarios Mínimos Vital y Móvil” o a “cinco canastas básicas total de hogar tipo 2” establecidas por el Indec, según argumentó Palazzo. Esto, explicó, “pondría en situación de exceptuado de pagar ganancias a salarios hasta 641.070”.

El texto presentado en la Mesa de Entrada del Congreso también se prevé cambiar las escalas y también se exime de pagar ganancias a jubilaciones y pensiones. También a quienes perciban bonos o sumas extraordinarias que eleven el salario de manera temporal por encima de la cifra establecida como piso.